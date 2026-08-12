Ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks eru komnar aftur heim eftir martraðardvöl í Kasakstan og eiga fyrir höndum mikilvægan leik í toppbaráttu Bestu deildarinnar í kvöld. Fyrirliði liðsins, Agla María Albertsdóttir, segir erfitt verkefni í Meistaradeildinni hafa þjappað liðinu saman.
„Í fyrsta lagi frábært að vera komin aftur heim. Alveg mjög gott. Það er nóg af leikjum framundan. Eiginlega bara brjálað að gera hjá okkur næstu vikurnar alveg út ágúst og fram í september. Við erum mjög spenntar fyrir því að byrja þetta aftur,“ segir Agla María í samtali við Vísi.
Martraðar Evrópuverkefni kvennaliðs Breiðabliks er að baki og lukkulega átti það ágætan endi. Löng ferðalög, steikjandi hiti og veikindi settu svip sinn á það en Breiðabliki tókst að lokum að tryggja sér sæti í forkeppni Evrópubikarsins.
„Þetta var ein af þessum ferðum sem maður mun muna eftir alla sína ævi. Það er klárt mál. Fínt að taka erfiðustu leiðina núna því þá er allt sem kemur á eftir bara auðvelt. Við horfum á þetta þannig.“
Nokkrir leikmenn Breiðabliks veiktust og var hópurinn á einum tímapunkti orðin ansi þunnskipaður. Með löngu ferðalagi til og frá Kasakstan í þokkabót hefur undirbúningur liðsins fyrir leik kvöldsins verið furðu góður að sögn Öglu.
„Hann hefur reyndar bara verið góður. Ef eitthvað er finnst mér þetta hafa þétt hópinn. Í raun og veru horfum við bara á þetta þannig að þetta hafi haft jákvæð áhrif á okkur. Þetta er líka allt önnur keppni. Sama hvort það sé Meistaradeildin eða Evrópubikarinn. Þetta er allt bara bónus. Skemmtilegt að taka þátt í þessu og þú reynir að komast eins langt og þú getur. Nú er þetta alvaran. Við þurfum að vinna þennan leik í kvöld ef við ætlum að gera þetta að skemmtilegum leik næsta laugardag. Það er staðan. Fullur fókus á næsta leik.“
Næsti leikur í kvöld gegn nýliðunum í liði Grindavíkur/Njarðvíkur sem hafa komið af krafti inn í Bestu deildina og eru 5.sæti. Skammt undan er síðan toppslagur Breiðabliks og FH um komandi helgi en liðin eru fyrir leiki kvöldsins með jafnmörg stig á toppi deildarinnar.
„Við horfum á þetta sem hörku leik framundan í kvöld. Það virðist vera nóg til hjá Grindavík/Njarðvík. Fullt af útlendingum og verið að gera mjög góða hluti. Flottur þjálfari og maður er alltaf að sjá einhverjar fréttir um að það séu að koma nýir leikmenn í liðið. Við spiluðum við þær á undirbúningstímabilinu og svo aftur á útivelli í deildinni. Þetta hafa verið hörku leikir. Ég býst við mjög erfiðum leik í kvöld.“
Breiðablik verið á góðu skriði heima fyrir og unnið þrjá leiki í kvöld fyrir leik kvöldsins.
„Við erum alltaf með sjálfstraust og kassann úti. Það breytist ekkert. Við vitum það samt að sama skapi að við höfum tapað stigum á móti Fram, töpuðum líka stigum á móti Stjörnunni. Þannig það er ekkert gefið í þessari deild. Fyrir einhverjum árum hefði kannski verið hægt að um hina og þessa leiki að þeir væru skyldusigrar. Það er ekki raunin í dag. Þetta eru lið sem hafa verið að vinna okkur og önnur lið í deildinni. Það er ekkert sjálfgefið í þessu. Þetta verður hörku leikur.“
Leikur Breiðabliks og Grindavíkur/Njarðvíkur hefst klukkan korter yfir sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2.