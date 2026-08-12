Ásdís Karen Halldórsdóttir er gengin í raðir FH út yfirstandandi tímabil. Hún kemur frá Braga í Portúgal.
Ásdís Karen hefur leikið erlendis undanfarin ár eftir að hafa spilað fyrir KR og Val hér heima. Hún lék með Lilleström í Noregi, Madríd CFF á Spáni og verið hjá Braga síðasta árið eða svo þar sem hún skoraði fjögur mörk í 25 leikjum.
Hún leikur sem sóknartengiliður og er 27 ára gömul. Hún hefur spilað tvo landsleiki fyrir Íslands hönd.
Fótbolti.net greinir frá því að Ásdís muni fylla skarð Ídu Marínar Hermannsdóttur, markahæsta leikmanns Bestu deildarinnar, sem sé á leið til Hammarby í Svíþjóð.
FH er á toppi Bestu deildar kvenna með 30 stig, jafnt Breiðabliki sem er í öðru sæti, með einu marki lakari markatölu.
FH mætir Fram í Úlfarsárdal í deildinni í kvöld en um helgina er toppslagur við Breiðablik.