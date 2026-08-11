Að mati sérfræðinga Stúkunnar var Alpha Conteh, leikmaður Keflavíkur, óheppinn að vera rekinn af velli í leiknum gegn Stjörnunni í Bestu deild karla á sunnudaginn var.
Keflavík lék manni færri síðustu 55 mínúturnar gegn Stjörnunni eftir að Conteh fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt þegar tíu mínútur voru til hálfleiks.
„Þetta hafði bara í rauninni öll áhrif á leikinn,“ sagði Baldur Sigurðsson um brottvísun Contehs.
„Þótt það sé haldið í þig þarftu ekki að slá svona frá þér. Þetta er pirrandi en þú verður bara að halda áfram og fá brotið. Þannig að ég held að þetta sé alveg rétt,“ sagði Baldur í Stúkunni í gær en Conteh fékk fyrra gula spjaldið sitt fyrir að slæma hendi til Örvars Eggertssonar.
Conteh fékk svo sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir brot á Benedikt Warén á miðjum vellinum.
„Ég er samt ekki alveg sannfærður um þetta. Hann potar í boltann. Hann fer ekki í ökklann á honum. Hann fer í rauninni fram hjá honum. Mér finnst þetta bara vera mjög hart að gefa honum seinna gula og rautt fyrir þetta. Það er enginn háskaleikur í þessu,“ sagði Baldur.
Bjarni Guðjónsson var á sama máli og Baldur en sagði að Conteh hefði ef til vill boðið hættunni heim með því að renna sér í Benedikt.
„Skynsemin í því að vera á gulu spjaldi og henda sér niður. Þetta er bara rétt sem Baldur segir. Hér bara sparkar hann í boltann. Þetta er ekki gult spjald. Hann rennur á hann. Takkaskórnir fara ekki í leikmanninn,“ sagði Bjarni.
Conteh kom upphaflega til Stjörnunnar um mitt síðasta tímabil. Í vor var hann lánaður til Keflavíkur sem keypti hann svo af Stjörnunni á dögunum.
Conteh tekur út leikbann þegar Keflavík sækir nýliða Þórs heim á laugardaginn kemur.
Keflavík er í 7. sæti Bestu deildarinnar með 22 stig eftir átján umferðir.
Innslagið úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Haraldur Freyr Guðmundsson var augljóslega ekki sáttur við ákvörðun Jóhanns Inga Jónssonar um að vísa Alpha Conteh af velli með rauðu spjaldi í 1-0 tapi Keflavíkur gegn Stjörnunni í leik liðanna í Bestu-deild karla í fótbolta í Garðabænum í kvöld.
Bjarki Hauksson skoraði sigurmark Stjörnunnar þegar liðið vann 1-0 sigur gegn Keflavík í 18. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Samsung-vellinum í Garðabænum í kvöld. Stjarnan lék einum leikmanni fleiri frá því undir lok fyrri hálfleik þegar Alpha Conteh var vísað af velli með rauðu spjaldi.