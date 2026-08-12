Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, staðfestir að Gunnar Vatnhamar, varnarmaður liðsins, yfirgefi félagið á næstunni. Hann gerir ráð fyrir að Gunnar fari í lok mánaðar.
Fjallað hefur verið um það að undanförnu að Gunnar sé á förum til Vejle í Danmörku. Skiptin hafa ekki verið formlega staðfest en það er ljóst að Gunnar mun halda til Danaveldis á næstunni.
Sölvi Geir staðfestir að Gunnar sé á förum en kveðst ekki 100 prósent viss hvenær.
„Ég er ekki viss. Það er svo mikið að gera hjá okkur núna að ég hef ekki tíma til að spá í þessa hluti. Það er bara næsti leikur. Ég veit að hann spilar allavega næsta leik,“ sagði Sölvi Geir við Sýn Sport eftir æfingu dagsins fyrir leik við Thun í Evrópudeildinni á morgun.
Gunnar hefur verið einn allra besti varnarmaður deildarinnar undanfarin ár og það verður söknuður af honum í Víkinni.
„Ekki spurning. Eins og þú segir sjálfur, einn besti varnarmaður deildarinnar, einn besti varnarmaður frá upphafi í deildinni myndi ég segja. Titlarnir sem hann er búinn að vinna, frammistaðan sem hann er búinn að sýna og svo er persónuleikinn hans frábær,“
Hann gleður alla, er góður í klefanum og er gull af manni. Það verður erfiðara að segja bless við persónuna heldur en fótboltamanninn,“ segir Sölvi Geir.
Samkvæmt heimildum Sýnar mun Gunnar klára komandi törn, umspilsleiki Víkinga í Evrópu sem fram fara í næstu og þarnæstu viku og leik við KR í deildinni þann 30. ágúst. Er það nærri lagi?
„Það hljómar nærri lagi. Ég hef ekki séð þetta svart á hvítu á samningnum. Það eru líkur á því að hann klári það, þá verða umspilsleikirnir í Evrópu búnir og komið að úrslitakeppninni í Bestu,“ segir Sölvi Geir.
Ummælin má sjá í spilaranum. Nánar verður rætt við Sölva Geir í Sportpakkanum á Sýn í kvöld.
Víkingur mætir Thun frá Sviss í síðari leik liðanna klukkan 17:30 á morgun. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.