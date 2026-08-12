Íslenski boltinn

Stað­festir brott­för Gunnars: „Einn besti varnar­maður frá upp­hafi“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sölvi Geir Ottesen ánægður með sigurinn í kvöld.
Sölvi Geir Ottesen ánægður með sigurinn í kvöld. vísir/Diego

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, staðfestir að Gunnar Vatnhamar, varnarmaður liðsins, yfirgefi félagið á næstunni. Hann gerir ráð fyrir að Gunnar fari í lok mánaðar.

Fjallað hefur verið um það að undanförnu að Gunnar sé á förum til Vejle í Danmörku. Skiptin hafa ekki verið formlega staðfest en það er ljóst að Gunnar mun halda til Danaveldis á næstunni.

Sölvi Geir staðfestir að Gunnar sé á förum en kveðst ekki 100 prósent viss hvenær.

„Ég er ekki viss. Það er svo mikið að gera hjá okkur núna að ég hef ekki tíma til að spá í þessa hluti. Það er bara næsti leikur. Ég veit að hann spilar allavega næsta leik,“ sagði Sölvi Geir við Sýn Sport eftir æfingu dagsins fyrir leik við Thun í Evrópudeildinni á morgun.

Gunnar hefur verið einn allra besti varnarmaður deildarinnar undanfarin ár og það verður söknuður af honum í Víkinni.

„Ekki spurning. Eins og þú segir sjálfur, einn besti varnarmaður deildarinnar, einn besti varnarmaður frá upphafi í deildinni myndi ég segja. Titlarnir sem hann er búinn að vinna, frammistaðan sem hann er búinn að sýna og svo er persónuleikinn hans frábær,“

Gunnar Vatnhamar hefur verið lykilmaður hjá Víkingum en heldur á vit nýrra ævintýra í lok mánaðar.Vísir/Pawel

Hann gleður alla, er góður í klefanum og er gull af manni. Það verður erfiðara að segja bless við persónuna heldur en fótboltamanninn,“ segir Sölvi Geir.

Samkvæmt heimildum Sýnar mun Gunnar klára komandi törn, umspilsleiki Víkinga í Evrópu sem fram fara í næstu og þarnæstu viku og leik við KR í deildinni þann 30. ágúst. Er það nærri lagi?

„Það hljómar nærri lagi. Ég hef ekki séð þetta svart á hvítu á samningnum. Það eru líkur á því að hann klári það, þá verða umspilsleikirnir í Evrópu búnir og komið að úrslitakeppninni í Bestu,“ segir Sölvi Geir.

Ummælin má sjá í spilaranum. Nánar verður rætt við Sölva Geir í Sportpakkanum á Sýn í kvöld.

Víkingur mætir Thun frá Sviss í síðari leik liðanna klukkan 17:30 á morgun. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

Víkingur Reykjavík Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið