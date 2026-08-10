KR-ingar unnu 5-2 sigur á Fram í Úlfarsárdalnum í sjö marka lokaleik átjándu umferðar Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og náðu með því öðru sætinu af Framliðinu.KR skoraði tvö mörk á fyrstu sex mínútum leiksins og komst síðan í 3-0 en Fram minnkaði muninn á síðustu sekúndu fyrri hálfleiks og kom muninum niður í eitt mark í þeim síðari.
KR-ingar gerðu þá út um leikinn með tveimur mörkum á stuttum tíma og eru nú bara sex stigum á eftir toppliði Víkings sem hefur verið að tapa stigum í síðustu leikjum.Stuðningsmenn KR sungu líka "Víkingar stressaðir" undir lok leiksins þegar KR-ingar voru búnir að gera út um leikinn.Eiður Gauti Sæbjörnsson skoraði tvö mörk fyrir KR en hin skoruðu Arnór Ingvi Traustason, Ástbjörn Þórðarson og Galdur Guðmundsson. Kennie Knak Chopart skoraði bæði mörk Fram.
Báðir þjálfara töluðu um það í viðtali fyrir leik að þeir vildu sjá orku hjá sínum mönnum. Óskar Hrafn fékk ósk sína uppfyllta en Helgi Sig. alls ekki. KR komst yfir með marki Arnórs Ingva Traustasonar strax á 4. mínútu leiksins þegar hann fékk boltann í D boganum frá Orra Hrafni Kjartanssyni og lagði Arnór boltann framhjá Viktori með föstu skoti.
KR bætti svo við marki tveimur mínútum seinna þegar Eiður Gauti náði að böðla boltanum yfir línuna eftir að Galdur Guðmundsson lét Viktor í marki Fram verja frá sér. Boltinn fór í langan boga og stefndi inn en Eiður sá til þess að boltinn komst inn en vildi eigna Galdri markið.
Eftir þetta róaðist leikurinn og Fram náði að ógna KR úr hornspyrnum. KR skoraði þó þriðja markið á 29. mínútu eftir sendingu frá Arnóri Ingva á Eið Gauta sem sneri boltann framhjá Viktori í markinu frá vítapunktinum.
En eins og oft er með KR þá ná þeir ekki að halda hreinu og leikurinn hleypist oft upp í loft. Kennie Chopart skallaði þá hornspyrnu í netið með síðustu spyrnu fyrri hálfleiks og minnkaði muninn í 1-3.
Fram kom talsvert sterkara út í seinni hálfleikinn og náðu að minnka muninn og gera leikinn spennandi á 61. mínútu. Aftur var Kennie Chopart á ferðinni og aftur úr horni frá Haraldi Einari Ásgrímssyni.
KR náði þó að lifa af og eftir að Halldór Snær Georgsson varði dauðafæri frá Vuk Dimitrijevic þá skoruðu KR-ingar fjórða mark sitt og þar með náðu þeir að tæma Fram blöðruna. Þeir gengu á lagið og Galdur Guðmundsson skoraði fimmta markið sem geirnegldi úrslitin.
Frábær fótboltaleikur sem endaði 2-5 og náðu í annað sætið í deildinni. Þeir ná að minnka muninn sem Víkingur hefur á toppnum í sex stig og það er spenna á toppi Bestu deildar karla.
Það er markvarsla Halldórs Snæs Georgssonar þegar Bjarni Linnet Runólfsson átti skot sem Halldór varði en þá var vesenið ekki búið því Vuk Dimitrijevic var mættur meter frá marki. Halldór náði að slæma hendinni í skotið frá Vuk og náði að bjarga því að Fram næði að jafna metin 3-3. KR gekk svo frá leiknum.
Eiður Gauti Snæbjörnsson skoraði tvö mörk í dag og gaf eina stoðsendingu og er maður leiksins. Það voru hinsvegar margir sem voru að leggja í púkkið hjá KR eins og Galdur Guðmundsson.
Hjá Fram þá verða þeir að taka skúrka titilinn því þessi byrjun var agaleg og varð til þess að þeir töpuðu leiknum.
Frábær umgjörð hjá Fram og 1908 manns sem komu í stúkuna. Létu vel í sér heyra. Frábær fótboltaleikur fékk frábæra stemmningu sem hann átti skilið.
Helgi Mikael Jónasson sá um dómgæsluna. Mér fannst hann leyfa mikið og flæðið var gott. Hann hélt þeirri línu sem er vel sem gerði það að verkum að leikurinn var í góðum takti. Auðvitað pirraði það stuðningsmenn en ég held að þetta hafi verið rétt afgreitt hjá honum.
Óskar: Förum við ekki bara sáttir á koddann?
Þjálfari KR, Óskar Hrafn Þorvaldsson, telur að sínir menn geti betur en þeir sýndu í 2-5 sigri hans manna á Fram fyrr í kvöld. Hann var spurður að því hvort það væri yfir einhverju að kvarta sem þjálfari því hinn hlutlausi áhorfandi gat verið ánægður með gæðin í leiknum.
„Já já, mér fannst við byrja mjög sterkt en endum fyrri hálfleikinn aðeins á eftir og Fram var búið að vera að hóta marki í dágóða stund. Svo hélt það áfram í upphafi seinni hálfleiks og Fram fékk það sem þeir áttu skilið og þá er þetta aftur orðinn leikur. Auðvitað fóru þeir með fleiri fram og við erum góðir að sækja hratt þegar svæðin opnast. Það var margt sem við getum gert betur, við vorum of fljótir að fara í langa boltann og hefðum þurft að vera á meiri hreyfingu og í stuðning við manninn á boltanum.“
„Frammistaðan var bara allt í lag en Fram liðið er gott. Það er erfitt að eiga við þá. Þeir fara langt og eru mjög góðir í að vinna seinni boltann og eru mjög góðir að spila boltanum þegar þeir ná stjórn á honum. Þetta er bara góður sigur og kannski dýrmætur þar sem við vorum ekki að spila vel.“
Það er þá kannski mikilvægast að KR hafi staðist pressuna sem kom á liðið þegar Fram minnkaði muninn í 2-3.
„Það var ljómandi gott. Auðvitað þurfa menn að þjást á köflum í leikjum og mér fannst við gera það vel í dag. Þeir fá dauðafæri í stöðunni 3-2 en við fengum það líka. Heilt yfir fannst mér við verja markið vel og sigla þessu heim þokkalega þægilega.“
„Fjórða markið var lykilmark hjá Ástbirni, það fór með leikinn. Fín innkoma hjá varamönnunum. Ástbjörn var frábær og Mikael Ekotto kom með yfirvegun í vörnina. Hvað á maður segja? Við vinnum 5-2 á útivelli, förum við ekki bara sáttir á koddann en með þá vitneskju að við getum spilað betur.“
Það er þá kannski það helsta sem Óskar getur tekið út úr þessu að KR getur spilað betur?
„Já við þurfum að setjast yfir þennan leik og laga helling fyrir sunnudaginn þegar við mætum Blikum.“
Er eitthvað sem þarf að passa þegar KR mætir Breiðablik?
„Þeir gripu okkur í bólinu síðast þegar við mættum þeim og við verðum að vera meðvitaðir um það hvað gerði þá góða þar en okkur á eftir. Ég ætla ekki að fara í smá atriðum í það en mér fannst þetta kaflaskiptur leikur orkulega séð. Geggjuð orka í upphafi leiks sem mér fannst detta niður seinni hluta fyrri hálfleiks og svo kom hún aftur í lok leiks. Við þurfum að sjá til þess að við getum keyrt á fullu í 90 mínútur á sunnudaginn. Það verður lykillinn að því að sigra Breiðablik sem er gott lið með einstaklingsgæði. Við þurfum að láta þá hlaupa með okkur.“
Helgi: Við komum okkur í mikla og stóra holu
Helgi Sigurðsson stjórnaði Fram í fjarveru Rúnars Kristinssonar sem tók út leikbann var til svara eftir tapið gegn KR í kvöld. Hvað var að gerast hjá liðinu hans fyrstu mínútur leiksins?
„Mjög erfið byrjun og við komum okkur í mikla og stóra holu. Sem var erfitt að vinna úr en við náðum að gera það með dugnaði og krafti og karakter. Það var gott að fá þetta mark í lok fyrri hálfleiks og töluðum um það inn í klefa að við þyrftum að halda áfram eins og við gerðum síðasta korterið í fyrri hálfleiknum. Næsta mark yrði mikilvægt og myndi setja þá á afturlappirnar og við náðum því.“
„Svo fáum við eitt eða tvö dauðafæri til að jafna þetta en því miður tókst það ekki. Svona er fótboltinn og okkur er refsað fyrir það. Ég er ánægður með margt í leiknum en það voru margir kaflar sem voru ekki nógu góðir. Til dæmis þessar fyrstu 20 mínútur leiksins.“
Kom það í bakið á Fram að það hafi vantað þessa menn sem eru í banni og eru meiddir? Bensínið kannski búið í seinni.
„Það væri mjög auðvelt að skýla sér á bakvið það en við töpuðum bara á móti góðu liði. Við erum gott lið líka þó svo það vanti einhverja menn. Við ætlum ekki að nota það sem afsökun, við eigum bara að gera betur en við gerðum í byrjun leiks. Við gerðum það ekki og það er erfitt gegn svona öflugu liði eins og KR. Við sýndum þó þennan karakter að koma til baka. Við vorum frábærir fyrsta korterið í seinni en fjórða mark KR gerði út um þetta.“
Mun það sitja í liðinu að hafa tapað þessum leik?
„Nei við höfum alltaf komið til baka. Við töpuðum illa fyrir Víking og við komum sterkir til baka eftir það. Við munum gera það áfram. Þetta hefur verið mjög flott sumar hingað til. Við verðum að læra af þessu en þetta er sama gamla Fram liðið. Við erum gott lið á góðum degi. Við verðum að sleikja sárin í kvöld og fara svo að undirbúa okkur fyrir næsta leik.“