Tíska og hönnun

María Hrund á lista Vogue yfir þau best klæddu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
María Hrund vakti athygli fyrir stíl sinn í Kaupmannahöfn.
María Hrund vakti athygli fyrir stíl sinn í Kaupmannahöfn.

Hin 24 ára gamla María Hrund naut sín í botn á tískuviku í Kaupmannahöfn full af innblæstri á meðan hún veitti tískuinnendum sjálf mikinn innblástur með frumlegum og skemmtilegum klæðaburði. María starfar sem verslunarstjóri Andrá Reykjavíkur og lifir og hrærist í heimi tískunnar.

Tískubiblían Vogue birti nýverið lista yfir best klæddu götutísku gesta á tískuvikunni í Kaupmannahöfn og var María næst efst á listanum. Hún klæddist silfruðum flip-flop sandölum, gallabuxum og svörtum sumarkjól yfir en gerði íslenskri hönnun sömuleiðis hátt undir höfði með rauða leðurtösku frá Suskin-skvísunum og skart frá Karo Lina Pieces, sem er selt í Andrá. 

Tískuvika er haldin tvisvar í Kaupmannahöfn, í janúar og í ágúst, og er alltaf vel sótt. Í ágústmánuði eru sýningarnar gjarnan utandyra samhliða ýmsum sumarviðburðum með tilheyrandi lífi, fjöri og hátísku. 

María hefur verið dugleg að sýna frá ævintýrunum úti á Instagram síðu sinni en hún og samstarfskonur hennar hafa heimsótt fjölda tískuhúsa, sótt skemmtilegar sýningar og borðað góðan mat. 

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