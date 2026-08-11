María Hrund á lista Vogue yfir þau best klæddu

Hin 24 ára gamla María Hrund naut sín í botn á tískuviku í Kaupmannahöfn full af innblæstri á meðan hún veitti tískuinnendum sjálf mikinn innblástur með frumlegum og skemmtilegum klæðaburði. María starfar sem verslunarstjóri Andrá Reykjavíkur og lifir og hrærist í heimi tískunnar.
Tískubiblían Vogue birti nýverið lista yfir best klæddu götutísku gesta á tískuvikunni í Kaupmannahöfn og var María næst efst á listanum. Hún klæddist silfruðum flip-flop sandölum, gallabuxum og svörtum sumarkjól yfir en gerði íslenskri hönnun sömuleiðis hátt undir höfði með rauða leðurtösku frá Suskin-skvísunum og skart frá Karo Lina Pieces, sem er selt í Andrá.
Tískuvika er haldin tvisvar í Kaupmannahöfn, í janúar og í ágúst, og er alltaf vel sótt. Í ágústmánuði eru sýningarnar gjarnan utandyra samhliða ýmsum sumarviðburðum með tilheyrandi lífi, fjöri og hátísku.
View this post on Instagram A post shared by Maria Hrund Kristjánsdóttir (@maria_hrund)
A post shared by Maria Hrund Kristjánsdóttir (@maria_hrund)
María hefur verið dugleg að sýna frá ævintýrunum úti á Instagram síðu sinni en hún og samstarfskonur hennar hafa heimsótt fjölda tískuhúsa, sótt skemmtilegar sýningar og borðað góðan mat.