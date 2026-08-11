Lífið

Pálmi Kormákur og Guð­rún nýtt par

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Pálmi Kormákur og Guðrún Margrét í kossaflensi í Malasíu.
Pálmi Kormákur og Guðrún Margrét í kossaflensi í Malasíu.

Leikarinn Pálmi Kormákur Baltasarson og Guðrún Margrét Karlsdóttir, fyrirsæta og tískuspekúlant, eru nýtt par en þau hafa verið að slá sér upp síðustu mánuði.

Parið hefur sést versla saman í Krónunni á Hallveigarstíg og að fá sér ís saman í ísbúðinni Huppu. Þá fóru þau nýlega saman í ferðalag um Malasíu og birtu myndir af sér frá bænum Penang og við Kinabatang-ánna.

Pálmi Kormákur er sonur leikstjórans Baltasars Kormáks og athafnakonunnar Lilju Pálmadóttir og lék aðalhlutverkið í kvikmynd föður síns, Snertingu, árið 2024. Hann var áður í sambandi með leikkonunni Unni Birnu Backman en það slitnaði upp úr sambandinu í fyrra. 

Sjá einnig: Unnur Birna og Daði eru nýtt par

Guðrún Margrét Karlsdóttir er mikil tískupæja og hefur setið fyrir hjá TakkTakk, Blues Jewelry og Bokk sem er í eigu systur hennar, Jónínu Þórdísar Karlsdóttur. Fjögur ár skilja parið að, Pálmi Kormákur er fæddur árið 2000 en Guðrún árið 2004.

Ástin og lífið Tímamót


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