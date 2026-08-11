Lucy Davis, sem er hvað þekktust fyrir að leika Dawn Tinsley, ritara í bresku Office, er með ólæknandi krabbamein. Þessu greindi leikkonan, sem er 53 ára gömul, frá í færslu á Instagram í dag og sagðist hún reyna að lifa sínu besta lífi á meðan hún getur það.
Davis greindist með fjórða stigs brjóstakrabbamein sem hefur dreift sér í bein hennar. Það er ólæknandi og of langt gengið fyrir lyfjameðferð.
Þá hvetur hún konur til að fara í greiningu ef þær finna fyrir einhverju skrítnu í brjóstum sínum. Þegar hún fann fyrst fyrir gúlpi á brjósti sínu hafi hann verið svo lítill að hún hafi í fyrstu ekki ætlað að láta skoða hann nánar.
„Ætli ég sé ekki að segja ykkur að hunsa ekkert. Látið skoða allt,“ skrifaði leikkonan.
Hún bætti við að nú væri hún að reyna að lifa lífinu á eins skemmtilegan máta og hún gæti. Hún vill einnig halda áfram að leika, hafi hún tök á því.
„Ég reyni alltaf að finna lexíur í því neikvæða. Krabbamein hefur ekki valdið vonbrigðum þar. Það er margt sem ég hef lært af því og ég er þakklát fyrir það. Eins og sum ykkar munu vita, getur sársaukinn verið á öðru stigi. Að standa og ganga of lengi getur verið erfitt og ég þarf stundum að nota hjólastól (svo ef þið sjáið mig á ferðinni í einum, þá megið þið ýta við mér!)“
Davis segist ekki hrædd við framtíðina. Þetta verði erfiðara fyrir fjölskyldu hennar en hana sjálfa.
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A post shared by Lucy Davis (@reallucydavis)
Auk þess að leika í Office, sem nutu mikilla vinsælda á sínum tíma, hefur David einnig leikið í kvikmyndum eins og Wonder Woman, Shaun of the Dead og í hinum ýmsu þáttum í gegnum árin.