Lífið

Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Hjónin Alda Agnes Gylfadóttir og Bergþór Gunnlaugsson eru að selja raðhús í Hafnarfirði.
Hjónin Alda Agnes Gylfadóttir og Bergþór Gunnlaugsson eru að selja raðhús í Hafnarfirði. E Pálsson

Alda Agnes Gylfadóttir framkvæmdastjóri Einhamars útgerðar og eiginmaður hennar Bergþór Gunnlaugsson hafa sett raðhús sitt í Völuskarði 34 í Hafnarfirði á sölu. Húsið er 231,6 fermetrar að stærð og ásett verð 214,9 milljónir.

Er um að ræða nýlega byggt parhús staðsett í efstu götu í Skarðshlíðinni Hafnarfirði. 

Alda Agnes og Bergþór eru að selja húsið.

Húsið er með fjórum svefnherbergjum og tveimur baðherberjum, á einni hæð með innbyggðum bílskúr en aukin lofthæð, stórir gluggar og glæsilegt útsýni einkenna eignina. Þá er sauna, saltvatnspottur og sólpallur í garðinum. 

Innréttingar eru sérsmíðaðar og lýsing er hönnuð af Lumex. E Pálsson
Húsið er í efstu götu í Skarðshlíð.E Pálsson
Aukin lofthæð og mikil birta er í húsinu.E Pálsson
Sólpallur, sjóvatnspottur og sauna.E Pálsson

Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

Hús og heimili Fasteignamarkaður


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.