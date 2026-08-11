Selja útsýnishús með saunu og sjóvatnspotti

Alda Agnes Gylfadóttir framkvæmdastjóri Einhamars útgerðar og eiginmaður hennar Bergþór Gunnlaugsson hafa sett raðhús sitt í Völuskarði 34 í Hafnarfirði á sölu. Húsið er 231,6 fermetrar að stærð og ásett verð 214,9 milljónir.
Er um að ræða nýlega byggt parhús staðsett í efstu götu í Skarðshlíðinni Hafnarfirði.
Húsið er með fjórum svefnherbergjum og tveimur baðherberjum, á einni hæð með innbyggðum bílskúr en aukin lofthæð, stórir gluggar og glæsilegt útsýni einkenna eignina. Þá er sauna, saltvatnspottur og sólpallur í garðinum.
Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina.