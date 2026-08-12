Frægustu mágar landsins

Foreldrar, systkini og makar eru ágæt til síns brúks en fátt er hins vegar betra en góður mágur. Þegar maður er staddur í leiðinlegu fjölskylduboði eða krefjandi barnaafmæli getur reynst ómetanlegt að eiga góðan mág. Vísir hefur því tekið saman nokkra af frægustu mágum landsins.
Hér að neðan er að finna tólf íslenska mágapör sem mætti kalla þau frægustu á landinu:
Popparinn og fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Jón Ragnar Jónsson er landsþekktur fyrir eigin tónlist, þátttöku í strákasveitinni Iceguys og fyrir það að vera eldri bróðir Friðriks Dórs. Hanna Borg Jónsdóttir, tvíburasystir Jóns, er ekki eins þekkt en hún er lögfræðingur og verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu.
Eiginmaður Hönnu er Ásgeir Örn Hallgrímsson, sölustjóri hjá Samherja. Hann er þekktastur fyrir handboltaferil sinn þar sem hann lék með Lemgo, GOG, PSG, Nimes og Haukum við góðan orðstír auk þess að vinna silfur með landsliðinu á Ólympíuleikunum 2008 og brons á EM tveimur árum síðar.
Fótboltamaður úr FH og handboltamaður úr Haukum, góð mágablanda.
Rúrik Gíslason gerði það gott sem atvinnumaður í knattspyrnu í Danmörku og Þýskalandi. Hann vakti síðan mikla athygli á HM í Rússlandi árið 2018 fyrir útlit sitt, sankaði að sér fylgjendum á miðlunum og nýtti vinsældirnar til að skapa sér feril eftir fótboltann sem fyrirsæta, leikari, raunveruleikastjarna og meðlimur í Iceguys.
Systir Rúriks er Ólína Jóhanna Gísladóttir, yfirleitt kölluð Olla, flugfreyja, jógakennari og athafnakona.
Eiginmaður Ollu er Jóhannes Ásbjörnsson, betur þekktur sem Jói, sem var lengi vel útvarps- og sjónvarpsmaður áður en hann færði sig út í veitingastaðarekstur og er í dag einn eigenda Keiluhallarinnar, Skopp og Olifa La Madre Pizza.
Rúrik og Jói eru greinilega nánir mágar því þeir fóru saman til Malaví á vegum SOS barnaþorpanna árið 2022 og gerðu sjónvarpsþætti upp úr heimsókninni.
Leikararnir Gísli Örn Garðarsson og Björn Hlynur Haraldsson hafa unnið náið saman um árabil hjá Vesturporti að leiksýningum, sjónvarpsþáttum og kvikmyndum en það er ekki það eina sem bindur þá böndum.
Rakel Garðarsdóttir, framleiðandi hjá Vesturporti, er nefnilega systir Gísla og eiginkona Björns Hlyns. Eiginkona Gísla og mágkona Rakelar er síðan Nína Dögg Filippusdóttir sem hefur verið lykilmeðlimur í Vesturporti frá byrjun. Alvöru fjölskylduframleiðsla.
Ólafur Indriði Stefánsson er einn besti handboltamaður sem Ísland hefur alið, vann til silfurs með Íslandi á Ólympíuleikunum 2008 og brons á EM 2010 og var fjórum sinnum valinn íþróttamaður ársins, 2002, 2003, 2008 og 2009.
Óli ól manninn í Val áður en hann fór í atvinnumennsku þar sem hann spilaði meðal annars með Magdeburg, Ciudad Real, Rhein-Neckar Löwen og AG København. Eftir að handboltaferlinum lauk hefur hann starfað við ýmislegt, ferðast um landið með fjöruga fyrirlestra, haldið úti kennsluforritinu KeyWe og þjálfað hjá Val, Erlangen, Aue og nú U16-landsliði drengja í handbolta.
Eiginkona Ólafs til margra ára er Kristín Soffía Þorsteinsdóttir, vöruhönnuður sem rekur StundumStudio, en þau eiga þrjú börn saman og hefur fjölskyldan ferðast víða vegna handboltaferils Ólafs. Kristín er elst fjögurra systkina og á þrjá yngri bræður en þeirra á meðal er Einar Þorsteinsson.
Einar er landsmönnum kunnugur fyrir störf sín í fjölmiðlum og síðar í pólitík sem oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík. Einar vann stórsigur með Framsókn í borgarstjórnarkosningunum 2022, myndaði í kjölfarið meirihluta með Samfylkingu, Pírötum og Viðreisn og var borgarstjóri í rúmt ár frá janúar 2024 til febrúar 2025 þegar hann sleit meirihlutanum.
Framsókn missti þrjá menn í borgarstjórnarkosningunum fyrr á árinu og komst Einar einn hinn. Þrátt fyrir það myndaði hann meirihluta með Sjálfstæðisflokki og Viðreisn og er sitjandi formaður borgarráðs.
Leikarinn Sigurður Ingvarsson er af mikilli leikarafjölskyldu, sonur leikaranna Ingvars E. Sigurðssonar og Eddu Arnljótsdóttur og bróðir leikkonunar Snæfríðar Ingvarsdóttur og óperusöngvarans Ásláks Ingvarssonar.
Kærasti og barnsfaðir Snæfríðar er svo Högni Egilsson sem hefur gert það gott síðustu tuttugu ár sem söngvari í Hjaltalín og GusGus og sjálfstætt starfandi tónskáld. Öflug viðbót í leiklistarfjölskylduna.
Högni er þó ekki eini mágur Sigurðar sem er landsmönnum kunnugur. Kærasta og barnsmóðir Sigurðar, viðskiptafræðingurinn Alma Finnbogadóttir, er systir Alfreðs Finnbogasonar, fyrrverandi knattspyrnumanns sem var hluti af gullkynslóð íslenska karlalandsliðsins og er í dag yfirmaður knattspyrnumála hjá norska liðinu Rosenborg.
Ekki amalegir mágar að eiga, landsþekktur tónlistarmaður og framherji með markanef.
Ragnar Kjartansson, einnig þekktur sem Rassi prump, er myndlistarmaður sem hefur unnið þvert á ólíka miðla, meðal annars leikhús, tónlist, málverk, gjörninga, kvikmyndir, myndbönd og bókmenntir.
Ragnar var fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringnum árið 2009, var valinn borgarlistamaður Reykjavíkur árið 2016 og hefur hann sýnt fjölda einkasýninga um heim allan. Þá var innsetning hans, The Visitors, frá árinu 2012 valið besta listaverk 21. aldarinnar af breska fjölmiðlinum The Guardian árið 2019.
Móðir Ragnars er leiklistargoðsögnin Guðrún Ásmundsdóttir og er hálfsystir hans leikkonan Sigrún Edda Björnsdóttir sem hefur komið víða við á sviði, í sjónvarpi og kvikmyndum og hlaut fálkaorðuna árið 2021.
Eiginmaður Sigrúnar Eddu til 33 ára er Axel Hallkell Jóhannesson, betur þekktur sem Langi Seli, en hann er myndlistarmaður, leikmynda- og sviðshönnuður, gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Langi Seli og Skuggarnir. Mágarnir virðast nokkuð nánir, allavega hafa þeir unnið nokkrum sinnum saman, meðal annars að sýningunum Stríð og Kraftbirtingarhljómur guðdómsins.
Hafnfirðingurinn Guðmundur Árni Stefánsson varð bæjarstjóri í Hafnarfirði fyrir Alþýðuflokkinn 1986 eftir feril í blaðamennsku og þáttagerð. Hann gegndi bæjarstjórastarfinu til 1993 þegar hann settist á þing og varð sama ár heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra í samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks.
Ári síðar færðist Guðmundur Árni yfir í félagsmálaráðuneytið en entist aðeins í nokkra mánuði þar því í nóvember 1994 sagði hann af sér embætti í kjölfar gagnrýni á embættisfærslur hans og meinta frændhygli. Guðmundur sat þó áfram á þingi þar til hann var skipaður sendiherra í Svíþjóð árið 2012.
Guðmundur Árni var sendiherra í samanlagt sextán ár, þar á meðal í Stokkhólmi, Washington, Nýju Delí og í Winnipeg. Hann sneri aftur í pólitík árið 2022 þegar hann bauð sig fram til bæjarstjórnar í Hafnarfirði sem oddviti Samfylkingarinnar og var sama ár kjörinn varaformaður flokksins. Eftir slakt gengi flokksins í bæjarstjórnarkosningum í vor tilkynnti Guðmundur að hann myndi ekki taka sæti í bæjarstjórn og hætti í stjórnmálum.
Eiginkona Guðmundar til áratuga er Jóna Dóra Karlsdóttir, húsfreyja og stofnandi sorgarsamtakanna Nýrrar dögunar, en þau eiga fjögur uppkomin börn og misstu tvo syni sína í eldsvoða 1985. Bróðir Jónu Dóru er Heimir Karlsson, fyrrverandi handbolta- og fótboltamaður með Víkingi Reykjavík, fjölmiðlamaður og útvarpsmaður á Bylgjunni til margra ára.
Þeir mágar eru greinilega nánir því þegar Guðmundur Árni sagði skilið við stjórnmálin sendi Heimir honum fallega kveðju á Facebook.
„Ég hef þekkt mág minn, Guðmund Árna Stefánsson, varaformann Samfylkingarinnar, í áratugi og veit að þar fer góður og gegnheill maður. Sanngjarn, öfgalaus og einlægur mannvinur sem hefur alltaf lagt sig fram af heilindum í störfum sínum. Hann hefur meira að segja góðan húmor, ekki síst fyrir sjálfum sér,“ skrifaði hann.
„Nú þegar hann kveður stjórnmálin fyrir fullt og allt, er ástæða til að kveðja hann með kurteisi og virðingu og óska honum alls hins besta. Gangi þér allt í haginn kæri mágur. Þið systir mín, Jóna Dóra Karlsdóttir, eigið svo sannarlega skilið rólegt og gott ævikvöld.“
Auðunn Lúthersson sló í gegn undir listamannsnafninu Auður þegar hann gaf út poppplötuna Afsakanir árið 2018 og var um tíma einn vinsælasti tónlistarmaður landsins.
Hann dró sig í hlé í kjölfar ásakana hóps kvenna um að hann hefði brotið á þeim kynferðislega, verið ógnandi og farið yfir mörk þeirra. Hann flutti í byrjun árs 2023 til Bandaríkjanna, gaf sama ár út plötuna Útvarp úlala og hefur undanfarin ár gefið út tónlist undir listamannsnafninu Luthersson.
Systir Auðuns er fyrrverandi sundkonan Hrafnhildur Lúthersdóttir sem er ekki síður þekkt hérlendis. Hún setti fjölda Íslandsmeta á ferli sínum, vann fjölmörg gullverðlaun á smáþjóðaleikunum, keppti á Ólympíuleikunum bæði 2012 og 2016 og vann tvö silfur og eitt brons á EM 2016.
Hrafnhildur hefur verið í sambandi með Tómasi Steindórssyni, útvarpsmanni og fyrrverandi körfuboltamanni, síðan í ársbyrjun 2023 og trúlofuðu þau sig í desember í fyrra. Tómas, sem er betur þekktur sem Tommi Steindórs, er dagskrárstjóri X977 og stýrir þáttunum Tomma Steindórs á stöðinni.
Jóhann Páll Jóhannsson var um árabil blaðamaður, bæði hjá Stundinni og DV, áður en hann bauð sig fram fyrir Samfylkinguna í Alþingiskosningum árið 2021. Jóhann hafði heppnina með sér og datt inn á þing þegar hringekja jöfnunarsæta fór af stað eftir endurtalningu atkvæða í Borgarnesi.
Á þinginu vakti Jóhann svo athygli fyrir öfluga stjórnarandstöðu undir forystu Kristrúnar Frostadóttur. Þegar Samfylkingin vann svo kosningasigur í Alþingiskosningunum árið 2024 þá varð Jóhann umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur.
Önnur af tveimur yngri systrum Jóhanns er Hildur Margrét Jóhannsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum, en unnusti hennar og barnsfaðir er Ólafur Kjaran Árnason, betur þekktur sem Óli Kjaran.
Óli er vissulega ekki eins frægur og mágur sinn ráðherrann en hefur gert það gott sem hægri hönd Kristrúnar Frostadóttur og spunameistari Samfylkingarinnar bak við tjöldin. Áður en þeir urðu mágar höfðu Óli og Jóhann verið nánir vinir um margra ára bil, voru saman í MR og bjuggu saman í Bretlandi þegar þeir voru í námi.
Skagamaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson er af miklum fótboltaættum, sonur Jóhannesar Karls Guðjónssonar sem spilaði víða á fjórtán ára atvinnumannaferli og sonarsonur Guðjóns Þórðarsonar, einnar stærstu goðsagnar Skagans.
Ísak fór sjálfur sextán ára út í atvinnumennsku til IFK Norrköping og hefur síðan þá spilað fyrir FC Köbenhavn, Fortuna Düsselforf og FC Köln. Auk þess hefur hann spilað á fimmta tug landsleikja þrátt fyrir ungan aldur.
Unnusta Ísaks er Keflvíkingurinn Agnes Perla Sigurðardóttir, fyrrverandi unglingalandsliðskona í körfubolta, en parið hefur verið saman í fimm ár og trúlofuðu sig fyrr í sumar.
Bróðir Agnesar er Arnór Snær Sigurðsson, fjármálaverkfræðingur, sem vakti athygli fyrir framgöngu sína á Snapchat fyrir nokkrum árum. Arnór starfar hjá veðmálasíðunni Epic Bet og hefur samhliða því stýrt hlaðvarpinu Veislunni með Sigurði Bond og Ágústi Beinteini.
Bergþór Pálsson er einn þekktasti barítónsöngvari landsins, hefur sungið víða á ferli sínum og var um tíma skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar. Bergþór er giftur matarbloggaranum Alberti Eiríkssyni, sem heldur úti síðunni Albert Eldar, og eru hjónin fræg fyrir matarboð sín.
Bergþór er einn þriggja barna Huldu Baldursdóttur ritara og Páls Bergþórssonar, fyrrverandi veðurstofustjóra, en hin tvö eru Kristín og Baldur.
Kristín Pálsdótir starfaði sem hjúkrunarfræðingur og er jafnframt eiginkona lögfræðingsins Jóns Steinars Gunnlaugssonar.
Jón Steinar starfaði á ferli sínum sem hæstaréttarlögmaður, prófessor í lögfræði við HR og dómari við Hæstarétt Íslands frá 2004 til 2012.
Á árum áður var Jón Steinar einnig þekktur fyrir að vera einn helsti samherji og vinur Davíðs Oddssonar en það slitnaði upp úr vinskapnum og hættu þeir að talast við síðustu ár.
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