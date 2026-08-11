Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins

Carola Häggkvist, ein ástsælasta söngkona Norðurlanda og sigurvegari Eurovision, kemur til Reykjavíkur í nóvember með glænýja tónleikasýningu þar sem hún flytur lögin sem hafa markað feril hennar og fléttar á milli þeirra sögur úr eigin lífi.
Carola hefur verið meðal skærustu stjarna sænskrar dægurtónlistar í meira en fjóra áratugi. Frá því hún sló í gegn með laginu „Främling“ árið 1983 hefur hún selt milljónir platna og skipað sér sess sem einn vinsælasti tónlistarmaður Norðurlanda.
Hún hefur í þrígang keppt í Eurovision fyrir hönd Svíþjóðar, 1983, 1991 og 2006, og vann árið 1991 með laginu „Fångad av en stormvind“ og hafði þar betur gegn Stebba og Eyfa sem sungu „Nínu“ og enduðu í fimmtánda sæti.
Hún leggur nú af stað í tónleikaferðalag um Norðurlönd þar sem hún býður áhorfendum inn í persónulegan heim sinn. Ásamt píanóleikaranum Will Oaks mun hún flytja lögin sem hafa markað feril hennar og fléttar á milli þeirra sögum og minningum úr lífi sínu.
Á efnisskránni verða ekki aðeins sígild lög á borð við „Främling“, „Fångad av en stormvind“ og „Säg mig var du står“, heldur einnig lög sem Carola hefur sjaldan eða aldrei áður flutt á tónleikum. Úr verður iinnileg kvöldstund þar sem tónlist og sögur mynda eina heild.
Tónleikaferðalagið tengist útgáfu fyrstu sjálfsævisögu Carola, Jag är Carola, þar sem hún segir í fyrsta sinn frá ævi sinni með eigin orðum. Sú einlæga nálgun endurspeglast í tónleikunum sem verða bæði persónulegri og nánari en það sem áhorfendur eiga að venjast.
Íslenskir tónleikagestir fá því einstakt tækifæri til að sjá eina stærstu tónlistarstjörnu Norðurlanda í allt öðru ljósi en áður – í sýningu þar sem tónlistin, sögurnar og lífsreynslan fá að njóta sín.
Miðasala á tónleikana hefst föstudaginn 14. ágúst á harpa.is, tix.is og í síma 528-5050.