Gæsluvarðhalds krafist yfir þriðja manninum

Einn maður til viðbótar var færður fyrir dómara í gær í tengslum við manndrápsmálið á Kársnesi. Farið var fram á gæsluvarðhald yfir manninum en ekki liggur fyrir hvort það var veitt.
Frá þessu greinir Morgunblaðið.
Vísir greindi frá því í gær að tveir aðrir menn, Íslendingur og erlendur ríkisborgari, hefðu verið úrskurðaði í gæsluvarðhald vegna málsins. Íslendingurinn verður að óbreyttu í haldi til 17. ágúst en erlendi ríkisborgarinn til 21. ágúst.
Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Íslendingsins, segir að úrskurðinum verði skotið til Landsréttar. Skjólstæðingur hans hafi aðeins ekið útlendingnum „frá punti A á punkt B“ og ekki átt aðra aðild að málum.
Málið varðar líkamsárás í heimahúsi við Vallargerði í Kópavogi á sunnudag. Maðurinn sem varð fyrir árásinni lést á Landspítalanum skömmu eftir að hún átti sér stað.