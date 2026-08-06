Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði nýlega við fjársterka stuðningsmenn sína á lokuðum fundi að þeir ættu að styðja við hugsanlegt framboð J.D. Vance varaforseta í forsetakosningum 2028.
Washington Post hefur þetta eftir heimildarmönnum, en bæði Vance og utanríkisráðherrann Marco Rubio hafa verið orðaðir við forsetaframboð 2028 og hefur Trump enn ekki lýst opinberlega yfir stuðningi við annan þeirra.
„Þegar upp er staðið þá verður J.D. að vera kjörinn,“ er haft eftir Trump á fundinum, með vísan til tveggja heimildarmanna. Þetta kann að benda til þess að Trump hallist frekar að Vance, að sögn Washington Post.
Þrátt fyrir það er Trump sagður hafa spurt styrktaraðila sína á fundinum, sem var haldinn í Hvíta húsinu, álits um hvor væri betri kostur. Einnig er haft eftir starfsmanni Hvíta hússins að hann hafi spurt starfsfólk út í kostina tvo í síðasta mánuði.
Ónafngreindur ráðgjafi forsetans segir við miðilinn að Trump hafi í raun tekið ákvörðun um að Vance verði arftaki hans sem leiðtogi Repúblikana, þótt enn væri of snemmt að segja til um hvenær Vance myndi tilkynna framboð eða hvenær Trump myndi lýsa yfir stuðningi opinberlega.
Aðrir ráðgjafar eru á öndverðum meiði og segjast í samtali við Post að þeir séu ekki sannfærðir um að Trump sé ákveðinn í að styðja Vance. Forsetinn segir mismunandi hluti við mismunandi fólk.