Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna meints manndráps á Kársnesi í Kópavogi sem nú er til rannsóknar. Verjandi hans hyggst kæra gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar.
Þrír karlmenn hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við mannslát í kjölfar líkamsárásar við Vallargerði á Kársnesi í gær, að sögn lögreglu. Um er að ræða tvo erlenda ríkisborgara og einn Íslending.
Elimar Hauksson, einn verjenda í málinu, segir að sinn umbjóðandi, sem er erlendur ríkisborgari, hafi verið úrskurðaður í varðhald til klukkan 16 föstudaginn 14. ágúst.
„Það er verið að ganga frá kæru til Landsréttar,“ segir Elimar í samtali við Vísi en kveðst að öðru leyti ekki getað tjáð sig efnislega um málið.
Íslenski sakborningurinn var úrskurðaður í varðhald til mánudagsins 17. ágúst, en Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi hans, sagði hann aðeins hafa „ekið bifreið frá punkti A á punkti B“.
Þá var annar erlendur ríkisborgari úrskurðaður í varðhald til 21. ágúst vegna málsins í gær.
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Til rannsóknar er manndráp sem mun hafa verið framið í heimahúsi í Kópavogi um miðjan dag á sunnudag.
En eftir að lögreglu var tilkynnt um alvarlega líkamsárás var erlendur ríkisborgari á fimmtugsaldri fluttur á Landspítalann, þar sem hann svo lést síðdegis sama dag.
Samkvæmt heimildum fréttastofu sáu nágrannar tvo menn hlaupa frá húsinu þar sem meintur glæpur mun hafa verið framinn. Einhverjir munu hafa séð dularfullan rauðan bíl, sem hafi um tíma numið staðar í miðri götunni fyrir framan húsið, og þá hafi einhverjir lýst því að mennirnir hafi hlaupið í átt að bílnum. Jafnframt lýsa nágrannar því að hafa heyrt hróp og köll.
Skömmu eftir að tilkynnt var um málið um þrjúleytið á sunnudag var einn maður handtekinn. Þá voru fleiri menn handteknir í tenglum við málið í umfangsmikilli lögregluaðgerð í Gnoðarvogi í Reykjavík.