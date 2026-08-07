Sjö eru látnir eftir að fjórtán ára grunnskólanemandi í Taílandi hóf skothríð í skóla.
Fimmtán aðrir eru sagðir særðir eftir skothríðina, þar af tveir í alvarlegu ástandi. Að sögn heilbrigðisráðherra Taílands skaut nemandinn fyrst ömmu sína og afa til bana áður en hann hélt í skólann.
Vitni lýsa því hvernig drengurinn gekk um Desbsirin Nonthaburi-skólann, sem er í úthverfi Bangkok, og leitaði kennarana uppi. Nemandinn myrti fimm kennara áður en hann skaut sjálfan sig til bana. Sjálfur var hann nemandi í níunda bekk.
Vopnið sem drengurinn notaði var níu millimetra skammbyssa sem var í eigu afa hans, sem var einnig kennari, samkvæmt umfjöllun BBC.
Ástæðan að baki árásinni er enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún er þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda tíu ára fangelsi yfir höfði sér.
Þrátt fyrir það eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og er það hlutfall hærra í Tælandi en í nágrannaríkjunum. Nokkrar slíkar skotárásir hafa síðan verið gerðar í landinu undanfarið. Átján ára drengur skaut skólastjóra og nemanda til bana í febrúar og í fyrra voru fimm drepnir í skotárás á matarmarkaði í Bangkok.
Fréttin hefur verið uppfærð.