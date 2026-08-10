Tveir karlmenn hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna vegna andláts í Vallargerði á Kársnesi í Kópavogi í gær.
Lögreglan greinir frá því í tilkynningu að íslenskur ríkisborgari annars vegar og erlendur ríkisborgari hins vegar hafi í dag í Héraðsdómi Reykjaness verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á mannsláti í Kópavogi.
Þar segir að annar mannanna hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 21. ágúst, en hinn til 17. ágúst.
Hinn látni var erlendur ríkisborgari á fimmtugsaldri, að sögn lögreglu.
Fleira kemur ekki fram í tilkynningu lögreglu.
Tilkynnt var um líkamsárás í heimahúsi í Kópavogi síðdegis í gær, en maðurinn sem fyrir henni varð var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis hinn sama dag.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur varist allra fregna af rannsókninni.
Nokkrir voru í upphafi handteknir vegna málsins, að sögn lögreglu.
Samkvæmt heimildum fréttastofu sáu nágrannar tvo menn hlaupa frá húsinu þar sem meintur glæpur mun hafa verið framinn. Einhverjir munu hafa séð dularfullan rauðan bíl, sem hafi um tíma numið staðar í miðri götunni fyrir framan húsið, og þá hafi einhverjir lýst því að mennirnir hafi hlaupið í átt að bílnum.
Jafnframt lýsa nágrannar því að hafa heyrt hróp og köll.
Það var síðan um tveimur tímum síðar þegar lögreglan réðst í aðgerðir í íbúð sem er í verslunarkjarna við Gnoðavog í Reykjavík. Þar voru minnst tveir handteknir. Mikill viðbúnaður lögreglu var á vettvangi, þar voru að minnsta kosti sex lögreglubílar og einn sérsveitarmaður. Þar sáust lögreglumenn leita í rusli og í runnum, en ekki liggur fyrir hverju þeir voru að leita að.
Fréttin hefur verið uppfærð.