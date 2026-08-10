Mikil spenna er á öllu vestanverðu landinu fyrir almyrkvanum á miðvikudag. Veitingamaður á Hellissandi ætlar að hafa lokað til að njóta sjálfur og leyfa starfsfólki sínu að upplifa þennan sögulega viðburð.
Á Hellissandi fer tónlistarhátíðin Iceland Eclipse fram í tilefni af almyrkvanum og búist er við því að íbúafjöldi bæjarins tífaldist á meðan. Á Gilbakka, einu af kaffihúsum bæjarins, verður þrátt fyrir það lokað á meðan. Anna Þóra Böðvarsdóttir, eigandi Gilbakka, segist ætla að taka þátt í fjörinu. Þetta sé einstakur viðburður sem hún vilji ekki missa af og starfsfólkið eigi einnig skilið að njóta hátíðarinnar.
„Starfsfólkið verður bara í fríi og allt eins og það á að vera,“ segir Anna.
Er mikill spenningur í bænum fyrir þessu?
„Já, við á Hellissandi og Rifi erum voða spennt. Það er mikið líf í bænum, fólk á göngu og rosa gaman,“ segir Anna.
Á höfuðborgarsvæðinu er einn besti útsýnisstaðurinn á Seltjarnarnesi. Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri hvetur fólk til að koma gangandi og hjólandi.
„Og hafa gaman. Hér eru veitingaaðilar búnir að gera klárt bæði vestanmegin og á golfvellinum. Hér er bara allt klárt til að taka á móti fullt af fólki,“ segir Þór.
Hvar ætlar þú að horfa?
„Ég er að spá í að labba upp á Valhúsahæð á hæsta punktinn á Seltjarnarnesi. Ég ákvað það í heita pottinum í morgun með félögum mínum,“ segir Þór.
Búist er við gríðarlegri umferð á sunnanverðum Vestfjörðum en almyrkvinn sést í lengsta tímann frá landi á Látrabjargi. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir fólk vera byrjað að mæta á svæðið. Þar sé sannkölluð bongóblíða í dag.
„Fólk er byrjað að koma og mér skilst að það hafi verið um tvö hundruð manns í mat á Hótel Breiðavík í gær. Fólk er að tínast hér inn á tjaldsvæðin og inn á Barðaströnd,“ segir Gerður. „Ég held að fólk muni dreifast um allt svæðið. Ég mæli með því að fólk leggi snemma af stað og mæti helst í dag.“