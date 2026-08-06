Donald Trump segir ekkert til í fréttum af tómum hillum í vopnabúrum Bandaríkjanna vegna stríðsins gegn Íran. Í sama mund segir hann að verið sé að elta uppi heimildarmenn fjölmiðla sem hafa sagt frá hinum meinta skorti. Þeim verði refsað fyrir að leka yfirlýsingum sem Trump setur til jafns við landráð.
Fregnir hafa einnig borist af því að Trump hafi skammað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra sinn, á fundi í Camp David í síðustu viku. Þá sagði Trump Hegseth að útskýra af hverju hann hefði ekki fengið betri upplýsingar um birgðastöðu Bandaríkjanna og sagðist forsetinn hafa staðið í þeirri trú að búið væri að laga vandamálið.
Undanfarnar vikur hafa fjölmiðlar vestanhafs sagt frá því að bandarískir herforingjar hafi áhyggjur af því að verulega hafi verið gengið á birgðir Bandaríkjanna á ýmsum hergögnum. Þær áhyggjur snúa að mestu leyti að flugskeytum í loftvarnarkerfi og langdrægum vopnum eins og stýriflaugum og annars konar eldflaugum.
Sjá einnig: Tómar hillur í vopnabúrum Bandaríkjanna
Í síðasta mánuði gerði Trump hlé á árásum á Íran, eftir að hann fundaði með herforingjum sínum og ráðgjöfum. Á þeim fundi eru margir sagðir hafa lýst yfir áhyggjum af áðurnefndum tómum hillum.
Sjá einnig: Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum
Staðan í vopnabúrum Bandaríkjanna er talin koma niður á þeim valmöguleikum sem Trump hefur gagnvart Íran en hann hefur ítrekað hótað því að gera gífurlega umfangsmiklar árásir á Íran, gefi klerkastjórnin ekki eftir gagnvart kröfum hans. Hingað til hefur hann þó ekki staðið við þær hótanir.
Í nótt skrifaði forsetinn á Truth Social, sinn eigin samfélagsmiðil, að Bandaríkin ættu gífurlegar birgðir af „skotfærum“ og sérstaklega af tilteknum gerðum þeirra, án þess að segja hvaða gerðum.
Þá sagði hann að verið væri að framleiða mikið magn hergagna til viðbótar og jafnvel kaupa ef þörf væri á. Hann sagði einnig að verið væri að byggja nýjar verksmiðjur og auka framleiðsluna meira en nokkru sinni áður, sem er svipuð yfirlýsing og hann sendi Reuters á dögunum vegna fréttar um stöðuna í vopnabúrunum.
Við þetta bætti Trump að „lekamennirnir“ yrðu eltir uppi fyrir að veita fjölmiðlum upplýsingar. Þrátt fyrir að segja að upplýsingarnar væru rangar setti Trump þær til jafns við landráð og hét því að lekamennirnir yrðu dæmdir til langrar fangelsisvistar.
Trump fundaði í síðustu viku með ráðherrum sínum í Camp David, sumarbústað forsetaembættisins. Þá fundaði hann meðal annars með Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, og er sagður hafa skammað hann.
Samkvæmt heimildum Washington Post var Trump ósáttur við að hafa ekki verið meðvitaður um stöðuna og sagðist hann hafa staðið í þeirri trú að búið væri að laga vandamálið.
Hegseth er sagður hafa kennt Stephen Feinberg, undirmanni sínum, um bæði hergagnaskortinn og að ekki hafi verið búið að greina Trump frá því almennilega hver staðan væri.
Karoline Leavitt, talskona Trumps, segir þessar fregnir vera alfarið rangar.