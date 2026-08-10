Innlent

„Ein­fald­lega ók bif­reið frá punkti A á punkt B“

Agnar Már Másson skrifar
Árásin átti sér stað í heimahúsi á Kársnesi.
Árásin átti sér stað í heimahúsi á Kársnesi. Vísir

Sakborningur sem grunaður er um aðkomu að mannsláti á Kársnesi í gær hyggst áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurði sem var kveðinn upp í dag. Verjandi hans segir hann aðeins hafa ekið hinum sakborningnum á vettvang. 

Tveir karlmenn voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna andláts eftir líkamsárás á Kársnesi í gær.

Lögreglu barst í gær tilkynning um líkamsárás við Vallargerði á Kársnesi en þolandi árásarinnar var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést skömmu síðar. Í kjölfarið réðst lögregla í handtökur.

Hinn látni var á fimmtugsaldri, að sögn lögreglu, en sakborningarnir tveir eru Íslendingur annars vegar og erlendur ríkisborgari hins vegar.

Lítið er vitað um málið að svo stöddu og lögregla hefur ekki gefið kost á viðtali vegna málsins.

Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska sakborningsins, segist ætla að áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurðinum.

„Við ætlum að skjóta þessum úrskurði héraðsdóms til Landsréttar. Að mínu mati eru skilyrði gæsluvarðhalds ekki fyrir hendi,“ segir hann við fréttastofu.

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstarréttarlögmaður.Baldur Kristjánsson

Vilhjálmur segir héraðsdóm hafa fallist á styttri varðhaldstíma yfir umbjóðanda hans heldur en lögregla krafðist. Því þarf hann aðeins að vera í haldi til 17. ágúst, en hinn sakborningurinn til 21. ágúst.

Vilhjálmur segir enga þörf vera á gæsluvarðhaldi yfir sínum umbjóðanda.

„Hann átti engan þátt í því sem þarna átti sér stað; hann einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B, hafði enga aðkomu að málinu að öðru leyti.“

Vilhjálmur kveðst ekki geta svarað því hvort umbjóðandi sinn hafi vitað hvert erindi bílferðarinnar var, en segir umbjóðanda sinn hafa verið samstarfsfúsan við lögreglu, hann hafi veitt lögreglu upplýsingar og samþykkt rannsóknaraðgerðir.

Því telur hann að Landsréttur muni fella gæsluvarðhaldið úr gildi, en segir að dómstólar séu of eftirlátnir gagnvart ákæruvaldinu.

„Það er löngu tímabært að íslenskir dómstólar hætti að vera svona leiðitamir við ákæruvaldið og standi í lappirnar gagnvart kröfum ákæruvaldsins.“

Rannsókn á mannsláti á Kársnesi Lögreglumál

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