„Einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B“ Agnar Már Másson skrifar 10. ágúst 2026 19:01 Árásin átti sér stað í heimahúsi á Kársnesi. Vísir Sakborningur sem grunaður er um aðkomu að mannsláti á Kársnesi í gær hyggst áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurði sem var kveðinn upp í dag. Verjandi hans segir hann aðeins hafa ekið hinum sakborningnum á vettvang. Tveir karlmenn voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna andláts eftir líkamsárás á Kársnesi í gær. Lögreglu barst í gær tilkynning um líkamsárás við Vallargerði á Kársnesi en þolandi árásarinnar var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést skömmu síðar. Í kjölfarið réðst lögregla í handtökur. Hinn látni var á fimmtugsaldri, að sögn lögreglu, en sakborningarnir tveir eru Íslendingur annars vegar og erlendur ríkisborgari hins vegar. Lítið er vitað um málið að svo stöddu og lögregla hefur ekki gefið kost á viðtali vegna málsins. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska sakborningsins, segist ætla að áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurðinum. „Við ætlum að skjóta þessum úrskurði héraðsdóms til Landsréttar. Að mínu mati eru skilyrði gæsluvarðhalds ekki fyrir hendi,“ segir hann við fréttastofu. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstarréttarlögmaður.Baldur Kristjánsson Vilhjálmur segir héraðsdóm hafa fallist á styttri varðhaldstíma yfir umbjóðanda hans heldur en lögregla krafðist. Því þarf hann aðeins að vera í haldi til 17. ágúst, en hinn sakborningurinn til 21. ágúst. Vilhjálmur segir enga þörf vera á gæsluvarðhaldi yfir sínum umbjóðanda. „Hann átti engan þátt í því sem þarna átti sér stað; hann einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B, hafði enga aðkomu að málinu að öðru leyti.“ Vilhjálmur kveðst ekki geta svarað því hvort umbjóðandi sinn hafi vitað hvert erindi bílferðarinnar var, en segir umbjóðanda sinn hafa verið samstarfsfúsan við lögreglu, hann hafi veitt lögreglu upplýsingar og samþykkt rannsóknaraðgerðir. Því telur hann að Landsréttur muni fella gæsluvarðhaldið úr gildi, en segir að dómstólar séu of eftirlátnir gagnvart ákæruvaldinu. „Það er löngu tímabært að íslenskir dómstólar hætti að vera svona leiðitamir við ákæruvaldið og standi í lappirnar gagnvart kröfum ákæruvaldsins.“ Rannsókn á mannsláti á Kársnesi Lögreglumál Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira