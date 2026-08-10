Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að nauðga fjórtán ára gamalli stúlku í nóvember árið 2015.
Samkvæmt ákæru sem fréttastofa hefur undir höndum hófust atvik málsins í heitum potti, líklega í einkaeigu frekar en á sundstað ætluðum almenningi.
Þar hafi maðurinn kysst stúlkuna tungukossi, og farið með hönd sína undir sundbuxur hennar og káfað á berum kynfærum hennar og stungið fingri í leggöng hennar.
Stúlkan hafi þá reynt að komast undan manninum, en hann elt hana inn á baðherbergi í húsi við heita pottinn. Þar er maðurinn sagður hafa komið aftan að henni, losað sundtopp hennar, og káfað á berum brjóstum hennar og dregið niður sundbuxur hennar. Þá hafi hann reynt að þrönga getnaðarlimi sínum í leggöng stúlkunnar.
Með þessari meintu háttsemi er maðurinn sagður hafa nýtt sér yfirburðarstöðu sína gagnvart stúlkunni, sem var líkt og áður segir fjórtán ára gömul.
Þess er krafist fyrir hönd stúlkunnar, sem mun núna vera orðin fullorðin, að maðurinn greiði henni fimm milljónir króna í miskabætur.
Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra.