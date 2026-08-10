Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. ágúst 2026 17:05 Ófærufoss er í ánni Nyrðri-Ófæru sem fellur ofan í Eldgjá. Samsett Lögreglan á Suðurlandi reynir nú að hafa uppi á breskum hjónum sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártunguafrétti á laugardaginn. Lögreglu barst tilkynning um málið í gær og reynir nú að rekja ferðir fólksins. Greint var frá því í gær í Facebook-færslu að erlendir ferðamenn hafi skilið fimm ára dreng eftir í bíl er þau gengu að Ófærufossi sem fellur ofan í Eldgjá. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drenginn grátandi á bílastæðinu og róað hann þar til foreldrarnir skiluðu sér úr göngunni. Ferðamennirnir eru á ferð um landið á bílaleigubíl frá fyrirtækinu Camp Easy ef marka má myndir úr færslunni. Lögreglan á Suðurlandi hefur fengið upplýsingar frá bílaleigunni um leigjendurna. „Við erum með þetta mál til skoðunar og erum að fá upplýsingar frá bílaleigufyrirtækinu. Við fengum upplýsingar um skráðan leigjanda og erum bara að vinna í því að hafa uppi á viðkomandi,“ segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi. Grunur sé um að ferðamennirnir séu enn á landinu og lögregla reynir að rekja ferðir fólksins en ekki hefur enn tekist að hafa uppi á því. Málið sé rannsakað sem barnaverndarlagabrot. „Samkvæmt því sem tilkynningin segir er grunur um barnaverndarlagabrot, vanrækslu umsjáraðila gegn barni, en það veltur svolítið á því hvaða gögn við höfum í höndunum og að við þurfum að hafa uppi á fólkinu,“ segir Íris Edda. Lögreglumál Börn og uppeldi Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira