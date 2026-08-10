Innlent

Leita ferða­mannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Ófærufoss er í ánni Nyrðri-Ófæru sem fellur ofan í Eldgjá.
Ófærufoss er í ánni Nyrðri-Ófæru sem fellur ofan í Eldgjá. Samsett

Lögreglan á Suðurlandi reynir nú að hafa uppi á breskum hjónum sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártunguafrétti á laugardaginn. Lögreglu barst tilkynning um málið í gær og reynir nú að rekja ferðir fólksins.

Greint var frá því í gær í Facebook-færslu að erlendir ferðamenn hafi skilið fimm ára dreng eftir í bíl er þau gengu að Ófærufossi sem fellur ofan í Eldgjá. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drenginn grátandi á bílastæðinu og róað hann þar til foreldrarnir skiluðu sér úr göngunni.

Ferðamennirnir eru á ferð um landið á bílaleigubíl frá fyrirtækinu Camp Easy ef marka má myndir úr færslunni. Lögreglan á Suðurlandi hefur fengið upplýsingar frá bílaleigunni um leigjendurna.

„Við erum með þetta mál til skoðunar og erum að fá upplýsingar frá bílaleigufyrirtækinu. Við fengum upplýsingar um skráðan leigjanda og erum bara að vinna í því að hafa uppi á viðkomandi,“ segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi.

Grunur sé um að ferðamennirnir séu enn á landinu og lögregla reynir að rekja ferðir fólksins en ekki hefur enn tekist að hafa uppi á því. Málið sé rannsakað sem barnaverndarlagabrot.

„Samkvæmt því sem tilkynningin segir er grunur um barnaverndarlagabrot, vanrækslu umsjáraðila gegn barni, en það veltur svolítið á því hvaða gögn við höfum í höndunum og að við þurfum að hafa uppi á fólkinu,“ segir Íris Edda.

Lögreglumál Börn og uppeldi

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