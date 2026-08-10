Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu verst allra fregna vegna rannsóknar á manndrápi sem mun hafa verið framið í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Nokkrir hafa verið handteknir vegna málsins, en ekki liggur fyrir hversu margir þeir eru, og hvort farið verði fram á gæsluvarðhald á hendur þeim, eða einhverjum þeirra.
Um þrjúleytið síðdegis í gær barst lögreglu tilkynning um líkamsárás í heimahúsi við Vallargerði í Kópavogi. Skömmu síðar var einn handtekinn vegna málsins.
Maðurinn sem varð fyrir árásinni lést á Landspítalanum síðdegis í gær.
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Samkvæmt heimildum fréttastofu sáu nágrannar tvo menn hlaupa frá húsinu þar sem meintur glæpur mun hafa verið framinn. Einhverjir munu hafa séð dularfullan rauðan bíl, sem hafi um tíma numið staðar í miðri götunni fyrir framan húsið, og þá hafi einhverjir lýst því að mennirnir hafi hlaupið í átt að bílnum.
Jafnframt lýsa nágrannar því að hafa heyrt hróp og köll.
Það var síðan um tveimur tímum síðar þegar lögreglan réðst í aðgerðir í íbúð sem er í verslunarkjarna við Gnoðavog í Reykjavík.
Þar voru minnst tveir handteknir. Mikill viðbúnaður lögreglu var á vettvangi, þar voru að minnsta kosti sex lögreglubílar og einn sérsveitarmaður. Þar sáust lögreglumenn leita í rusli og í runnum, en ekki liggur fyrir hverju þeir voru að leita að.
Þá hefur fréttastofa fengið ábendingu um sérsveitaraðgerð sem mun hafa farið fram milli Garðabæjar og Kópavogs um hálf fjögurleytið. Ekkert liggur fyrir um hvort sú aðgerð tengist málinu með neinum hætti.
Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi hjá Ríkislögreglustjóra, segir í samtali við Vísi að sérsveitin hafi hjálpað lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á því svæði, rétt hjá Kauptúni þar sem margar stórar verslanir eru. Hún gat þó ekki veitt frekari upplýsingar um málið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu væri í forsvari.
Líkt og áður segir má gera ráð fyrir að ef lögreglan fari fram á að einhverjir verði úrskurðaðir í gæsluvarðhald verði það í dag.
En lögreglan hefur heimild til þess að hafa menn í haldi í sólarhring áður en dómstólar þurfa að veita þeim heimild til að hneppa í gæsluvarðhald.