Innlent

Nokkrir hand­teknir vegna mannsláts

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið átti sér stað á Kársnesi.
Atvikið átti sér stað á Kársnesi. Vísir

Einn var handtekinn fljótlega eftir að alvarleg líkamsárás var framin í heimahúsi í Kópavogi í dag. Í kjölfarið voru nokkrir handteknir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Sá sem varð fyrir árásinni er látinn.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Þar segir að sá sem hafi fyrir árásinni hafi látist á Landspítalanum síðdegis.

„Rannsókn málsins er í algjörum forgangi hjá embættinu, en ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni.

Mynd frá vettvangiVísir

Samkvæmt heimildum fréttastofu sáu nágrannar til tveggja manna hlaupa frá húsinu þar sem atvikin áttu sér stað, þá líklega örskömmu eftir að meintur glæpur var framin.

Jafnframt hafi þeir heyrt hróp og köll.

Lögreglumál Kópavogur

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