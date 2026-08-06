Þingnefnd í öldungadeild Bandaríkjaþings hefur vísað máli Anthony Fauci sóttvarnarlæknis til dómstóla, þar sem hann er sakaður um að sýna þinginu vanvirðingu eftir að hann neitaði að svara spurningum í yfirheyrslu þar sem viðbrögð hans við Covid-19 heimsfaraldrinum voru til umfjöllunar.
Þetta gerir nefndinni kleift að vísa málinu til dómsmálaráðuneytisins vegna hugsanlegrar saksóknar fyrir að hafa ekki farið að stefnu þingsins. Enn er óljóst hvort ráðuneytið muni fylgja málinu eftir.
Í vitnisburði sínum í síðustu viku skaut Fauci sér meira en hundrað sinnum undan svari á grundvelli fimmta ákvæðis stjórnarskrár Bandaríkjanna um rétt fólks til að fella ekki á sig sök.
Þetta gerði hann þrátt fyrir að Joe Biden hafi á síðustu dögum forsetatíðar sinnar veitt Fauci náðun en það gerði hann af ótta við að Donald Trump og Repúblikanar ætluðu sér að beita dómskerfinu gegn honum.
Fauci hélt því einnig fram að Rand Paul, formaður þingnefndarinnar, væri að reyna að koma honum „bak við lás og slá“.
Þrátt fyrir náðunina hafa Repúblikanar sagt að hægt væri að sækja Fauci til saka fyrir að segja þingmönnum ósatt.
Lögmaður Fauci kallar ákvörðunina „grófa pólitíska brellu“ sem væri sett á svið til að „refsa Fauci fyrir að nýta stjórnarskrárvarinn rétt sinn“.
Í upphafsummælum sínum sagðist Fauci, sem er 85 ára gamall, sannfærður um að hann hefði verið boðaður á þennan fund svo Repúblikanar gætu fundið átyllu til að láta handtaka hann. Hann nefndi sérstaklega Paul sem Fauci sagði með þráhyggju gagnvart sér.