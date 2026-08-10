Alexandra Briem, Pírati og fyrrverandi borgarfulltrúi, gat ekki hringt í neyðarlínuna um helgina þegar tveir menn bönkuðu upp á hjá henni alblóðugir. Hún segir frá þessari reynslu í Facebook-færslu en mennirnir lentu í slysi nærri heimili hennar í miðbænum.
„Núna um helgina lenti ég í miður skemmtilegu atviki. Klukkan var að verða þrjú um nótt, aðfaranótt sunnudags, vakna ég við það að dyrabjöllunni minni er hringt frekar ákaft og einhver mikil læti niðri í stigagangi. Þegar ég hlustaði betur heyrði ég að einhver var að kalla ákaft á hjálp. Dyrasíminn virkar ekki vel hjá mér svo ég henti mér í náttslopp og dreif mig niður,“ segir Alexandra í færslu sinni.
Þar hafi hún fundið tvo menn, annan vankaðan á flísunum í anddyrinu og blæddi úr hnakkanum á honum, og hinn í miklu uppnámi að biðja um hjálp við að fá sjúkrabíl.
„Ég auðvitað fer beint í það að hringja og þá kemur það í ljós að síminn minn einfaldlega getur ekki hringt í neyðarnúmer. Ég reyndi ítrekað, prófaði líka 911, vitandi að það lenti á sama stað, en ekkert virkaði. Þetta var mjög óþægilegt og erfitt að útskýra fyrir manninum líka að ég væri raunverulega að reyna mitt besta til að hringja á bíl,“ segir Alexandra.
Hún segir nágranna sinn hafa komið fram og hann svo getað hringt án vandræða og maðurinn getað fengið aðstoð. Það hafi samt sem áður verið óskemmtileg tilfinning að geta ekki hringt í neyðarnúmerið.
„Ég fór að kanna þetta strax um nóttina, eftir að maðurinn var kominn í sjúkrabíl, og komst að því að þetta væri annars vegar vegna þess að búið er að slökkva á 3G-netinu og hins vegar mögulega vegna þess að síminn minn (sem er annars ágætur og nýr Google Pixel 10 Pro) reynir bæði að nota WiFi til að hringja þegar hann getur og reynir að þvinga neyðarsímtöl á 3G-net. Og þegar það er ekki til staðar virðist þetta allt saman frjósa. Þetta vandamál virðist annars vegar hrjá eldri síma, og hins vegar sumar gerðir af nýrri símum,“ segir Alexandra í færslu sinni.
Nokkuð hefur verið fjallað um þetta í sumar en Neyðarlínan kynnti í sumar varanúmer sem er hægt að hringja í ef ekki næst í 112. Númerið er 599-0112.
„Ég komst að því, með því að prófa prufunúmerið hjá Neyðarlínunni (1280), að það breytti engu þó ég stillti sim-kortið á að kjósa farsímanet framyfir WiFi. Annað sem ég komst að að ég þyrfti að athuga var að tékka á hvort VoLTE stilling væri virk. (Sem hún var). Það sem á endanum virkaði var að slökkva alfarið á WiFi á símanum, en þetta virðist eitthvað sambland af því að byrja á að reyna það en að kerfið í símanum reyni að þvinga hann af því yfir á 3g, en virkar ef hann fer beint í 4g eða 5g,“ segir Alexandra.
Hún hrósar jafnframt Neyðarlínunni í færslu sinni en hún setti in færslu um málið sömu nótt og um morguninn hafi hún verið komin með skilaboð frá yfirmanni sem óskaði eftir atvikalýsingu í tölvupósti. Hún segir tilganginn með því að fjalla um málið opinberlega tvíþættan.
Annars vegar til að láta fólk vita af því að þetta sé að gerast, ekki bara á eldri símtækjum, og hvað sé þá til ráða. Það er að skoða þessar stillingar sem hún nefndi og slökkva á WiFi, og ef það virkar ekki þá er varanúmer sem hægt er að nota sem er 5990112.
„Hins vegar vildi ég fara aðeins yfir að mér finnst ekki í lagi hvernig staðið hefur verið að því að taka 3G-netið úr sambandi. Ég er almennt mjög fylgjandi tækniþróun og framförum og því að gömul kerfi víki fyrir nýjum. En það verður að vera rétt staðið að því og passað að það sem tekur við virki líka, sérstaklega þegar um er að ræða lífsnauðsynlega neyðarinnviði þjóðarinnar,“ segir Alexandra.
Hún segist sjálf nokkuð klók í nýrri tækni og hún hafi fundið út úr þessu á endanum en á sama tíma hafi það verið erfitt og óþægilegt að vera í þessum aðstæðum um miðja nótt.
„… nývöknuð í náttslopp og manni að blæða úr hnakkanum á gólfinu og ég þakka mínu sæla bara fyrir að ég komst að þessu í aðstæðum sem þó þoldu þessa töf og hún kostaði ekki mannslíf,“ segir Alexandra.