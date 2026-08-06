Úkraínska fragtflugvélin sem sjálfsprengidróni fannst við hliðina á á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi í gær, var hlaðin skotfærum sem höfðu verið flutt frá Frakklandi og talið er að átti að flytja áfram til Úkraínu. Sprengiefnið sem dróninn bar ku vera öflugt og er notað í hernaði en hvelletan mun hafa verið gölluð.
Ekki liggur fyrir hver ber ábyrgð á drónanum eða öðrum sem önnur flugvél flaug á skömmu eftir flugtak en Alexander Dobrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, sagði í gær að um svokallaðan „blandaðan hernað“ væri að ræða.
Dobrindt sagði einnig að ummerki bentu til þess að fagmenn bæru ábyrgð á drónanum.
Samkvæmt heimildum þýska miðilsins Süddeutsche Zeitung sáu starfsmenn flugvallarins þegar drónanum var flogið milli tveggja flugvéla frá Úkraínu í fyrrakvöld. Varnarkerfi flugvallarins mun ekki hafa greint drónann en hann endaði síðan í jörðinni við hlið einnar flugvélar.
Sjá einnig: Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Þýskalandi
Miðillinn segir að rannsókn hafi leitt í ljós að dróninn hafi borið um Semtex-sprengiefni en það er plastsprengiefni sem var þróað og framleitt í Tékkóslóvakíu á árum áður. Það er bæði notað í hernaði og í iðnaði.
Umræddur flugvöllur, sem kallast Leipzig/Halle, er mikið notaður til fragtflugs og er ein af þungamiðjum Evrópu þegar kemur að hergagnaflutningum til Úkraínu. Árið 2024 kviknaði eldsprengja um borð í gámi á flugvellinum. Það er talið hafa verið ráðabrugg rússneskra útsendara, sem hafa verið sakaðir um skemmdarverk og jafnvel morðtilræði víða í Evrópu.
Bild segir frá því að dróninn sem fannst við hlið flugvélarinnar hafi verið heimagerður og sérsmíðaður til að geta flogið langa leið eða svo hægt væri að nota hann til að bíða lengi á lofti.
Dróninn mun einnig hafa verið sérstaklega hannaður til að komast gegnum varnarkerfi flugvallarins og skoða rannsakendur hvort þeir sem flugu honum hafi haft innherjaupplýsingar um þau kerfi.
Reuters segir að enn sé leitað að braki úr því sem talið er hafa verið annar dróni og önnur flugvél flaug á aðfaranótt miðvikudags.
Welt ræddi við Marc Henrichmann, þingmann, sem sagði líklegt að árásartilraunin tengist innrás Rússa í Úkraínu. Spjótin beinist sérstaklega að Rússlandi.
Hlusta má á viðtalið við þingmanninn í spilaranum hér að neðan, en það er með enskri talsetningu.
Þýski miðillinn Zeit sagði frá því í gær að tveir menn hefðu verið handteknir í Þýskalandi á dögunum, vegna gruns um að þeir hafi ætlað að ráða forstjóra þýsks fyrirtækis sem framleiðir dróna fyrir úkraínska herinn af dögum. Mennirnir tveir eru sagðir hafa verið á vegum rússneskra útsendara.