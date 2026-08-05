Neymar „hagaði sér eins og trúður“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. ágúst 2026 14:32 Neymar lét öllum illum látum eftir leik. Marco Miatelo/Sports Press Photo/Getty Images Neymar var sjálfum sér til skammar eftir 1-0 sigur Santos gegn Remo í sextán liða úrslitum bikarkeppninnar í Brasilíu í gærkvöld. Neymar varð fyrir aðkasti stuðningsmanna Remo á meðan leiknum stóð og svaraði fyrir sig. Eftir leik hoppaði hann dansandi um völlinn og blés fingurkossum í átt að stuðningsmönnum Remo. Neymar hélt áfram að hrella Remo-menn. Þegar liðin löbbuðu að búningsherbergjunum heyrðist Neymar hrópa „Úr leik! Þið eruð úr leik!“ að leikmönnum, þjálfurum og stuðningsmönnum Remo. 🚨Neymar taunted Remo fans after Santos’ victory in the Copa Libertadores pic.twitter.com/KWu1zsjsvH— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 5, 2026 Forseti Remo var líka á svæðinu og sagði Neymar hafa hagað sér eins og trúð. „Þessi auli, Neymar, sem margir ungir krakkar líta upp til, kom hérna og hagaði sér eins og trúður. Við erum öll meðsek í að gera menn eins og hann að fyrirmyndum fyrir börnin okkar,“ sagði Antonio Carlos Texeira, forseti Remo. ⚡️ Neymar en craquage complet après la victoire de Santos face à Remo en Coupe du Brésil et tout ça devant... le staff, les joueurs ET le Président du club adverse.La scène est tout simplement lunaire 😳 pic.twitter.com/lpRdx69mZU— RMC Sport (@RMCsport) August 5, 2026 Neymar virtist vera í miklu ójafnvægi í gær en það er ekkert nýtt. Hann hefur átt erfitt uppdráttar eftir heimkomuna til Santos. Inn á milli hefur glitt í gamla takta hjá Neymar, hann sýndi snilldartilþrif í lokaumferðum síðasta tímabils og hjálpaði Santos að bjarga sér frá falli, en oftar en ekki að undanförnu er það hegðun hans utan vallar sem vekur athygli. Neymar lenti í slagsmálum við liðsfélaga sinn Robinho Jr., sem er sonur fyrrum Real Madrid og Manchester City leikmannsins Robinho, síðastliðinn maí. Hann hefur einnig staðið í stappi við stuðningsmenn Santos og verið sakaður um að leggja ekki nógu mikið á sig fyrir liðið. Landsliðsferli Neymar er formlega lokið og væntanlega er ekki langt eftir af félagsliðaferlinum en spurning er hvort Santos muni framlengja samninginn sem á að renna út næstu áramót. Brasilía Fótbolti Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Figo hraunar yfir Infantino Fótbolti Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Salah mættur til Tyrklands Fótbolti Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Enski boltinn Fleiri fréttir Neymar „hagaði sér eins og trúður“ Chelsea tapaði fyrsta leik Mudryks í tvö ár Figo hraunar yfir Infantino Hlín vann systraslaginn Real nálgast samkomulag um Diomandé Salah mættur til Tyrklands Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Það er erfitt að eiga við okkur“ Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Sjá meira