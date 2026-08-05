Fótbolti

Neymar „hagaði sér eins og trúður“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Neymar lét öllum illum látum eftir leik.
Neymar lét öllum illum látum eftir leik. Marco Miatelo/Sports Press Photo/Getty Images

Neymar var sjálfum sér til skammar eftir 1-0 sigur Santos gegn Remo í sextán liða úrslitum bikarkeppninnar í Brasilíu í gærkvöld.

Neymar varð fyrir aðkasti stuðningsmanna Remo á meðan leiknum stóð og svaraði fyrir sig. Eftir leik hoppaði hann dansandi um völlinn og blés fingurkossum í átt að stuðningsmönnum Remo.

Neymar hélt áfram að hrella Remo-menn. Þegar liðin löbbuðu að búningsherbergjunum heyrðist Neymar hrópa „Úr leik! Þið eruð úr leik!“ að leikmönnum, þjálfurum og stuðningsmönnum Remo.

Forseti Remo var líka á svæðinu og sagði Neymar hafa hagað sér eins og trúð.

„Þessi auli, Neymar, sem margir ungir krakkar líta upp til, kom hérna og hagaði sér eins og trúður. Við erum öll meðsek í að gera menn eins og hann að fyrirmyndum fyrir börnin okkar,“ sagði Antonio Carlos Texeira, forseti Remo.

Neymar virtist vera í miklu ójafnvægi í gær en það er ekkert nýtt. Hann hefur átt erfitt uppdráttar eftir heimkomuna til Santos.

Inn á milli hefur glitt í gamla takta hjá Neymar, hann sýndi snilldartilþrif í lokaumferðum síðasta tímabils og hjálpaði Santos að bjarga sér frá falli, en oftar en ekki að undanförnu er það hegðun hans utan vallar sem vekur athygli.

Neymar lenti í slagsmálum við liðsfélaga sinn Robinho Jr., sem er sonur fyrrum Real Madrid og Manchester City leikmannsins Robinho, síðastliðinn maí. Hann hefur einnig staðið í stappi við stuðningsmenn Santos og verið sakaður um að leggja ekki nógu mikið á sig fyrir liðið.

Landsliðsferli Neymar er formlega lokið og væntanlega er ekki langt eftir af félagsliðaferlinum en spurning er hvort Santos muni framlengja samninginn sem á að renna út næstu áramót.

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