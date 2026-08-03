Bjarki Hrafn Garðarsson er spennandi íslenskur framherji og hann er þegar farinn að búa til fyrirsagnir hjá þýska félaginu Borussia Dortmund.
Bjarki Hrafn, sem er sextán ára síðan í febrúar, yfirgaf Stjörnuna fyrr í sumar og samdi við þýska stórliðið. Hann byrjar að spila með unglingaliðum félagsins en með góðri frammistöðu gæti hann síðan bankað á dyr aðalliðsins.
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Fyrir fyrsta leikinn voru stuðningsmenn Dortmund farnir að bera hann saman við norska framherjann Erling Braut Haaland. Ástæðan er ekki aðeins hæfileikarnir og leikstaðan heldur einnig sú staðreynd að þeir eru líkir á velli og íslenski framherjinn er örvfættur, eldsnöggur og 194 sentimetrar á hæð.
Ekki mun framganga Bjarka í fyrsta leik með átján ára liði Borussia Dortmund slökkva á slíkum samanburði.
Hann lék sinn fyrsta opinbera leik í bikarleik á móti Holstein Kiel um helgina. Leikurinn tapaðist reyndar 4-3 en Bjarki Hrafn skoraði öll þrjú mörk Dortmund. Þetta var draumabyrjun fyrir hann sjálfan jafnvel þótt úrslitin hafi ekki verið eins og hann vonaðist eftir.
Bjarki jafnaði fyrst metin með skalla á 40. mínútu en hin mörkin hans komu eftir að Dortmund lenti 4-1 undir.
Hann skoraði með hægri fótar skoti úr markteignum á 70. mínútu þegar hann fylgdi eftir eigin skalla og svo með vinstri fótar skoti á 83. mínútu eftir laglegan snúning þegar boltinn datt fyrir hann í teignum. Hvorki honum né liðsfélögum hans tókst hins vegar að jafna metin á lokamínútunum og Dortmund er úr leik í bikarnum. Mörkin má sjá hér fyrir neðan.
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