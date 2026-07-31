Carlo Ancelotti þjálfaði Brasilíu á sínu fyrsta stórmóti þegar Brasilía datt út i 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Hann viðurkennir að hann hafi gert mistök í drykkjarhlié seinni hálfleiks þegar Brasilía tapaði gegn Noregi.
Á heimsmeistaramótinu í sumar voru skildugar drykkjarpásur í hvorum hálfleik. Þær áttu ekki að breyta flæði leiksins heldur aðeins að stuðla að heilsu leikmanna í miklum hita en þjálfarar liðanna notuðu drykkjarpásurnar eins og leikhlé. Það kom þó í bakið á Carlo Ancelotti, þjálfara Brasilíu.
Leikurinn var jafn þegar drykkjarpásan í seinni hálfleik fór af stað en þá ákvað Carlo Ancelotti að gera taktískar breytingar. Samkvæmt honum var brasilíska liðið með stjórn á leiknum í seinni hálfleik en í drykkjarpásunni gerði Ancelotti breytingar.
Fljótlega eftir breytingarnar skoraði Erling Haaland og kom Noregi yfir og þá var erfitt fyrir brasilíska liðið að koma til baka. Brasilía fékk góð tækifæri til að komast yfir fyrr í leiknum en Bruno Guimares klúðraði vítaspyrnu og Endrick mistókst að nýta dauðafæri.
Þrátt fyrir að vera svekktur yfir því að hafa verið sleginn úr keppni af Noregi hrósaði hann mótherjum sínum sem áttu frábært gengi á mótinu í samtali við ESPN.
„Þeir héldu boltanum mikið á sínum eigin vallarhelmingi. Þeir spiluðu einnig þannig á móti Englandi. Þar stjórnaði liðið leiknum og hefði getað unnið hann.“
Noregur tapaði gegn Englandi í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins 2-1.