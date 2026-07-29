Innlent

Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Annar minkur að læðast í grennd við heimili Reynis Grétarssonar.Hann býr í næsta nágrenni við búið.
Annar minkur að læðast í grennd við heimili Reynis Grétarssonar.Hann býr í næsta nágrenni við búið. Reynir Grétarsson

Talið er að fleiri þúsund dýr hafi sloppið af minkabúi í Mosfellsdal. Yfirdýralæknir Matvælastofnunar segir að talið sé að dýrunum hafi verið sleppt viljandi. Um stórslys sé að ræða sem geti valdið öðrum dýrum miklum þjáningum.

„Við fengum tilkynningu í morgun um að það hefði verið innbrot í minkabúi og fjölda dýra hefði verið sleppt,“ segir Þóra Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun, en lögreglan hefur ekki enn staðfest hvort að innbrot hafi verið í raun og rannsakar málið.

Hún segist líta slíkt mjög alvarlegum augum en slíkar aðgerðir séu þess eðlis að valda fjölda dýra auknum þjáningum, meiðslum og dauða. Fleiri þúsund dýr voru á búinu og talið er að fleiri þúsund dýr hafi sloppið en nákvæm tala liggur ekki fyrir.

Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í morgun sagði að nokkur hundruð minkar hafi sloppið frá Dalsbúi.

„Þetta er stórslys fyrir villt fuglalíf sem er á viðkvæmum tíma. Það er mikið af ungum og fuglum þarna í kring á viðkvæmum tíma þannig að þetta er hreint stórslys fyrir villt fuglalíf í kring.“

Hlutverk Matvælastofnunar sé að fylgja málinu eftir í samvinnu við dýraeigendur og að kæra ef talið er að brotið hafi verið gegn lögum um velferð dýra.

„Þetta er skýrt brot á lögum um velferð dýra og veldur auknum þjáningum, meiðslum og dauða dýra. Við vörum alifuglabændur við því að alifuglar í nágrenni eru auðvitað í talsverðri hættu búnir af fjölda lausra minka og við vinnum náið með lögreglu til þess að ná utan um málið,“ segir Þóra.

Loðdýrarækt Dýr

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