Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. júlí 2026 10:30 Annar minkur að læðast í grennd við heimili Reynis Grétarssonar.Hann býr í næsta nágrenni við búið. Reynir Grétarsson Talið er að fleiri þúsund dýr hafi sloppið af minkabúi í Mosfellsdal. Yfirdýralæknir Matvælastofnunar segir að talið sé að dýrunum hafi verið sleppt viljandi. Um stórslys sé að ræða sem geti valdið öðrum dýrum miklum þjáningum. „Við fengum tilkynningu í morgun um að það hefði verið innbrot í minkabúi og fjölda dýra hefði verið sleppt,“ segir Þóra Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun, en lögreglan hefur ekki enn staðfest hvort að innbrot hafi verið í raun og rannsakar málið. Hún segist líta slíkt mjög alvarlegum augum en slíkar aðgerðir séu þess eðlis að valda fjölda dýra auknum þjáningum, meiðslum og dauða. Fleiri þúsund dýr voru á búinu og talið er að fleiri þúsund dýr hafi sloppið en nákvæm tala liggur ekki fyrir. Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í morgun sagði að nokkur hundruð minkar hafi sloppið frá Dalsbúi. „Þetta er stórslys fyrir villt fuglalíf sem er á viðkvæmum tíma. Það er mikið af ungum og fuglum þarna í kring á viðkvæmum tíma þannig að þetta er hreint stórslys fyrir villt fuglalíf í kring.“ Hlutverk Matvælastofnunar sé að fylgja málinu eftir í samvinnu við dýraeigendur og að kæra ef talið er að brotið hafi verið gegn lögum um velferð dýra. „Þetta er skýrt brot á lögum um velferð dýra og veldur auknum þjáningum, meiðslum og dauða dýra. Við vörum alifuglabændur við því að alifuglar í nágrenni eru auðvitað í talsverðri hættu búnir af fjölda lausra minka og við vinnum náið með lögreglu til þess að ná utan um málið,“ segir Þóra. Loðdýrarækt Dýr Mest lesið Mörg hundruð minkar sluppu úr búrum sínum Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Veður Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Innlent Fleiri fréttir Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Krefjast þess að náttúruhagsmunir verði settir ofar fjárhagslegum hagsmunum Dalsbús Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Mörg hundruð minkar sluppu úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Sjá meira