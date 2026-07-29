Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 29. júlí 2026 08:53 Ómerktum lögreglubíl hefur verið lagt við heimreiðina að búinu og blaðamönnum neitað um aðgengi. Nágranni búsins náði mynd af mink í garði sínum í morgun. Mörg hundruð ef ekki þúsund minkum var sleppt út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúinu á Íslandi, í nótt. Íbúar í nágrenninu óttast um lífríkið á meðan minkarnir ganga lausir. Fylgst er með gangi mála í vaktinni hér að neðan. Heimildir fréttastofu herma að vísbendingar séu uppi um að um sé að ræða sömu aðila og stóðu að innbrotum í Reykjabú í Mosfellsdal í júní og í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi í maí. Þá sé unnið að því að klófesta þá minka sem sluppu út. Reynir Grétarsson íbúi í Mosfellsdal náði mynd af þessum mink í garði sínum í morgun.Reynir Grétarsson Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu, sem barst um klukkan níu, segir að um sé að ræða nokkur hundruð minka. Tilkynning um málið hafi borist lögreglu um klukkan sjö. Ekki sé ljóst hvað átti sér stað en unnið sé að rannsókn málsins. Viðeigandi yfirvöld og eftirlitsstofnanir hafi verið upplýstar um málið og brugðist við. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun telur að fjöldi minka hlaupi á þúsundunum. Það passar við orð bóndans í viðtali við Bændablaðið í fyrra um að 2300 minkar væru á búinu. Það var Helga Skowronski sem greindi fyrst frá atvikinu í Facebook-hópnum Íbúar í Mosfellsdal í morgun og varaði nágranna við. „Það er einhver effing fáviti búinn að hleypa út öllum minkunum. Passið fuglana ykkar,“ sagði Helga, sem hefur tengsl við búið samkvæmt upplýsingum Vísis. Hvorki Helga, Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbús né lögregla vildu ræða við Vísi þegar eftir því var leitað í morgun. Veistu meira um málið? Áttu myndir? Eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot. „Við höfum ekki orðið vör við mink en ég verð heima með hundinn í dag,“ segir Tómas Atli Ponzi, bóndi að Brennholti í Mosfellsdal. „Þetta er alveg skelfilegt fyrir lífríkið, fyrir fuglalífið og allt fólkið hér og náttúruna. Tómas heldur meðal annars hænur og segist hafa misst allt að 20 hænur þegar minkar hafa sloppið frá búinu. Mikið hafi verið kvartað undan minkabúinu en ekkert að gert. Annar minkur að læðast í grennd við heimili Reynis Grétarssonar. Hann býr í næsta nágrenni við búið.Reynir Grétarsson „Það eru þrír minkaveiðimenn reglulega hér í dalnum að fylgjast með og athuga hvort það eru minkar á svæðinu. Það segir sína sögu,“ segir Tómas. Bjarni Bjarnason á Hraðastöðum, þar sem rekinn er húsdýragarður, segist hafa verið að frétta af málinu nú fyrir stundu. Hann segir dýrin á bænum í öruggum búrum. Þá sé von til þess að öryggisgirðing í kringum minkabúið haldi dýrunum frá því að sleppa út, nema skemmdarverk hafi verið unnin á henni. Fylgst er með gangi mála í vaktinni hér að neðan. Smellið á F5 ef vaktin birtist ekki strax.