„Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 29. júlí 2026 15:23 Ásgeir var að elda morgunmat þegar hann sá mink fyrir utan gluggann. Vísir/Lýður Valberg Eigandi síðasta minkabús landsins ætlar ekki að gefast upp þrátt fyrir að bróðurparti minkanna hafi verið sleppt í morgun. Skothvellir hafa ómað í Mosfellsdal í dag. „Mér líður náttúrulega ekki vel,“ segir Ásgeir Pétursson, eigandi síðasta minkabús landsins í Dalsbæ í Mosfellsdal, við Tómas Arnar Þorláksson, fréttamann Sýnar. Ásgeir var að útbúa morgunmat í morgun þegar hann leit út um gluggann og sá mink þar fyrir utan. Annar minkur var fyrir utan útidyrahurðina og þegar hann gekk inn í minkabúið sjálft blasti við honum heilt haf minka. Þeir eru alla jafna í búri en búið var að opna öll búrin og loka gildrum sem eru settar til að veiða dýrin. Sumir minkanna drápust í átökum við hvorn annan.Vísir/Lýður Valberg „Þetta er stórskaði. Þetta er ekki bara skaði fyrir mig heldur líka fyrir þá sem ég versla við. Við erum hérna með sláturhús sem við tökum allt frá það sem þú vilt ekki éta, það éta minkarnir.“ „Þeir eru skotnir“ „Þetta var ekki einn maður. Það tekur líka tíma að skella og loka gildrum sem við notum til að veiða dýrin,“ segir Ásgeir. Á milli tíu og tólf þúsund minkar voru í búinu og komst töluverður fjöldi þeirra út úr húsinu og út fyrir öryggisgirðingu í kringum húsið. Um klukkustund eftir að atvikið hafði verið tilkynnt til lögreglu hófst töluverð skothríð. Tekist hefur að fanga einhverja minka.Vísir/Lýður Valberg „Þetta eru fim dýr sem við viljum ekki hafa í náttúrunni, enda eru búnir að vera skothvellir hérna í kringum minkabúið alveg frá klukkan átta í morgun,“ segir hann. „Lögreglan er búin að vera að reyna að ná þessu lifandi með okkur en allt sem við náðum ekki og hafa farið lengra frá búinu. Þeir eru skotnir. Ég veit ekki hvað þeir eru margir sem er búið að skjóta en það voru margir skothvellir.“ Þrátt fyrir stöðu mála segist hann þakklátur fyrir hvað margir komu honum til aðstoðar. „Ég er þakklátur fyrir það að ég er með fullt af góðu fólki, gamlir loðdýrabændur hér á Suðurlandi hafa komið til að hjálpa okkur og við erum um allt að tína dýrin.“ Mun finna sér leið Ásgeir telur að innbrotið hafi verið vel skipulagt en brotist hefur verið inn í svínabú og kjúklingabú nærri honum á undanförnum vikum. Ásgeir segist þakklátur öllum sem hafa aðstoðað hann í dag. Búrin sem minkarnir voru í sjást hér fyrir aftan.Vísir/Lýður Valberg „Eftir að ráðist var á þau var okkur ráðlagt að setja myndavélar út um allt. Þetta fólk sem er að þessu skipuleggur sig það vel og lætur ekki sjá sig.“ Hann ætlar samt ekki að láta innbrotið á sig fá. „Ég er ekki búinn að missa kjarkinn. Ég finn leiðir. Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig, þeir þurfa að nota einhverjar aðrar aðferðir til þess.“ Loðdýrarækt Dýr Tengdar fréttir Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Íbúar og ræktendur í Mosfellsdal og nærsveitum eru verulega áhyggjufullir eftir að hundruð ef ekki þúsundir minka sluppu úr búrum sínum í morgunsárið. Lögregla rannsakar innbrot í búið. Brotist var inn í svínabú í maí og kjúklingabú í júní. 29. júlí 2026 10:55 Allir á hlaupum að reyna fanga minka Aðstoðarlögreglustjóri segir að rökstuddur grunur sé um að brotist hafi verið inn í minkabú og dýrunum hleypt úr búrunum. Alls hafi verið á milli tíu og tólf þúsund minkar í búinu en fjöldi viðbragðsaðila kemur að því að fanga minkana sem sluppu. Mikið sé undir. 29. júlí 2026 13:35 „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Íbúi í Mosfellsdal og nágranni Dalsbús, varð var við nokkra minka á kreiki í garðinum heima hjá sér fyrr í dag. 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