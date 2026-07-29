Innlent

Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall

Birgir Olgeirsson skrifar
Á myndinni má sjá ratstjárstöðina á Bolafjalli sem Landhelgisgæslan rekur. Fjallið er tæplega 700 metra hátt. Bíllinn fór fram af þeim megin sem vegurinn fer niður fjallið en ekki á þessari hlið sem snýr að sjónum og er þverhnýpt.
Á myndinni má sjá ratstjárstöðina á Bolafjalli sem Landhelgisgæslan rekur. Fjallið er tæplega 700 metra hátt. Bíllinn fór fram af þeim megin sem vegurinn fer niður fjallið en ekki á þessari hlið sem snýr að sjónum og er þverhnýpt. Vísir/Vilhelm

Kona nokkur slapp með minniháttar áverka eftir að bifreið hennar valt tvö til þrjú hundruð metra niður Bolafjall við Bolungarvík. 

Atvikið átti sér stað nú á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorrasonar, yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Lögreglan var með mikinn viðbúnað vegna tilkynningarinnar.

Horft yfir Bolungarvík af Bolafjalli. Vegurinn upp fjallið er um níu kílómetra langur, brattur og að mestu malarvegur. Hann liggur upp í 638 metra hæð og er aðeins opinn almennri umferð yfir sumarið.Vilhelm

Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fóru á vettvang en þegar þangað var komið reyndist konan með minniháttar áverka og því fór betur en áhorfðist. 

Hér má sjá flak bílsins úr nokkurri fjarlægð. Það sést móta fyrir veginum fyrir ofan miðja ymnd og svo má sjá bílflakið fyrir neðan miðja mynd.

Konan var ein í bílnum og var flutt á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Bíllinn er sagður gjörónýtur en tildrög slyssins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Hlynur segist vilja trúa því að bílbelti hafi orðið til þess að líkamleg meiðsli hafi verið í lágmarki.

Bolafjall rís 638 metra yfir Bolungarvík og vegurinn þangað upp er brattur og að mestu malarvegur. Hann var upphaflega lagður vegna ratsjárstöðvarinnar á fjallinu en er opinn almenningi yfir sumarið. Umferð um veginn hefur aukist mikið eftir að útsýnispallur var opnaður á fjallinu árið 2022.

Slysið varð þannig að bíllinn fór út af veginum sem liggur af fjallinu og til Bolungarvíkur en ekki að sjónum þar sem er algjörlega þverhnýpt.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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