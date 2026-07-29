Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 29. júlí 2026 10:55 Stjórn íbúasamtaka í Mosfellsdal er uggandi yfir þeim umhverfisáhrifum sem atvikið mun mögulega valda. Vísir/Lýður Íbúar og ræktendur í Mosfellsdal og nærsveitum eru verulega áhyggjufullir eftir að hundruð ef ekki þúsundir minka sluppu úr búrum sínum í morgunsárið. Lögregla rannsakar innbrot í búið en grunur er um að um sömu aðila sé að ræða og brutust inn í svínabú í maí og kjúklingabú í júní. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar hvetur íbúa til að halda dýrum sínum inni, yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir um mjög alvarlegt mál að ræða og nágrannar eru óttaslegnir um framtíð lífríkis í dalnum nú þegar vargurinn gengur laus. Vísir hefur fylgst með málinu frá því snemma í morgun og heldur úti vakt hér að neðan.