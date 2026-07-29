Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Jakob Bjarnar skrifar 29. júlí 2026 12:17 Ingi Björn segir að sér líði eins og verið sé að þjófkenna látna eiginkonu sína. Hann segir að það verði einfaldlega að breyta kerfinu og gera það manneskjulegra. bylgjan Ingi Björn Sigurðsson hagfræðingur missti eiginkonu sína úr krabbameini fyrir tæpum tveimur árum en hann er enn að fá kröfur frá ríkisstofnun vegna andlátsins; kröfur sem tvöfaldast án útskýringa. „Þetta er náttúrlega fáránlegt. Við verðum að breyta þessu kerfi og gera það manneskjulegra,“ segir Ingi Björn í samtali við Vísi. Í maí fékk hann rukkun frá ríkisstofnun, innheimta ofgreiddra bóta – áminning. „Þar hefur skuldin vaxið úr 490 þúsund upp í 812 þúsund. Það fylgja engar útskýringar með, ég fór inn á vefinn hjá þeim. Þar eru engar útskýringar, bara bréfið. Það eina sem er í boði er að gera þessa skuld upp,“ segir Ingi Björn dolfallinn. Gerir ráð fyrir því að svona hagi handrukkarar sér Björn Ingi segist að vísu aldrei hafa lent í handrukkara en hann ímyndar sér að svona gerist þetta á þeim bænum, skuldin tvöfaldist fyrirvaralaust, án útskýringa og ef menn borgi ekki þá fái þeir það óþvegið. Ingi Björn segir að hann hafi ekki enn náð sambandi við Tryggingastofnun til að fá útskýringu á þessu, hann þurfi hreinlega að ná sér niður áður en hann tali við þá þar. Fyrir nokkrum mánuðum opnaði Ingi Björn sig um þá tilfinningalegu byrgði sem fylgir því að gera upp dánarbú. Fráfall Tinnu Hrundar Birgisdóttur konu hans var honum eðlilega gríðarlegt áfall en þau áttu fjögur börn frá sjö ára aldri upp í 22 en hún var einungis hún er 42 þegar hún féll frá eftir að hafa greinst með krabbamein í heila. Sú frásögn fékk meiri athygli en Inga Björn óraði fyrir og fjöldi manns hefur haft samband við hann síðan og sagt honum sögur sem fá hárin á venjulegu fólki til að rísa. Upphæðin hrökk úr 490 þúsund krónum í 812 þúsund Í gær kom svo annað högg sem Ingi Björn segir að hann vilji upplýsa um ef það megi verða til þess að stofnunin breyti um verklag, það sé ekki annað hægt. Eftir að veikindin komu upp varð Tinna öryrki en hún var menntaður viðskiptafræðingur. Henni var gert að fylla út upplýsingar um tekjur í stað þess að nota rauntímagögn sem eru fyrirliggjandi. Ingi Björn fór vandlega yfir málið í Facebook-færslu sem hann birti í morgun: „Samkvæmt þeim útreikningum sem ég fékk þá ofborgaði stofnunin á þessum þremur mánuðum Tinnu um 716 þúsund. Það er sláandi upphæð, Tinna var enginn kjáni, hún var ekki óheiðarleg og síðast af öllu vildi hún leggja þessar birgðir á okkur. Ekki nóg með að stofnunin sé að rífa upp sár þá er hluti af óbragðinu að stofnunin er að þjófkenna Tinnu. Það er verið að sverta minningu hennar,“ segir Ingi Björn sár og lái honum hver sem vill. Ingi Björn segir að hann hafi hins vegar engar forsendur til að meta hvort Tinna hafi fengið þessa upphæð greidda, hvernig áætlunin leit út og heldur ekki hvernig réttindi eru reiknuð út því við fráfallið var bankareikningum hennar lokað. „Ég bað um útskýringu á útreikningum fyrir árið 2024 en það tók stofnunina marga mánuði að senda mér útskýringar. Útskýringunni var ábótavant og hún var til skammar. Það sem ég fékk var basically, við endurreiknuðum þetta og upprunalega niðurstaðan var rétt. Byrjaðu að borga eða við sendum þetta í innheimtu til sýslumanns.“ Verið að sverta minningu eiginkonunnar Ingi Björn segir að nú séu 500 dagar síðan Tinna dó, manneskjan sé látin. Hann nefnir sem dæmi að hann hafi sent dánartilkynningu til Tryggingastofnunar með það fyrir augum að fá barnabætur. Hann beið hæfilega spenntur en fékk ekki neitt. „Ég fékk ekki neitt og hafði samband við Tryggingastofnun til að spyrja hvort ég hefði gert umsóknina vitlaust, en, nei, þá tekur stofnunin sér fimm vikur í að ákveða hvort dánartilkynning sé gild! Þessi vinnubrögð eru svo vond.“ Ingi Björn segir að kona sín hafi verið strangheiðarleg en nú líði honum eins og verið sé að þjófkenna hana og sverta minningu hennar. Þessu kerfi verði einfaldlega að breyta. 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