Innlent

Bæjar­stjórinn hvetur í­búa til að halda dýrum inni í bili

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hilmar Gunnarsson segir um að ræða „hrein og klár skemmdarverk“.
Hilmar Gunnarsson segir um að ræða „hrein og klár skemmdarverk“. Vísir/Sigurjón

Bæjarstjóri Mosfellsbæjar ráðleggur íbúum að halda dýrum sínum inni á meðan mynd kemst á stöðuna í tengslum við atvikið á Dalsbúi í nótt, þar sem hundruðum minka var sleppt úr búrum sínum.

Að sögn Hilmars Gunnarssonar bárust bæjaryfirvöldum fyrst fregnir af atvikinu um klukkan hálf átta í morgun. Lögreglu var strax gert viðvart og meindýraeyðum á vegum bæjarins.

„Það er réttast að íbúar haldi dýrum sínum í öruggu skjóli meðan við áttum okkur betur á stöðunni,“ segir Hilmar. „Við vitum ekki hvort minkarnir hafi sloppið út í náttúruna eða hvort öryggisgirðingar hafi haldið.“

Hilmar segir um að ræða hrein og klár skemmdarverk.

„Það er ekki ólíklegt að þetta séu sömu aðgerðarsinnar og hafa verið að fara inn í Reykjabúið og Stjörnugrís,“ segir hann. „Heilbrigðiseftirlitið og Mast er á staðnum ásamt lögreglu og starfsfólki Mosfellsbæjar. Það er allt tiltækt viðbragð í gangi í augnablikinu.“

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