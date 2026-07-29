Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Hólmfríður Gísladóttir skrifar 29. júlí 2026 10:04 Hilmar Gunnarsson segir um að ræða „hrein og klár skemmdarverk“. Vísir/Sigurjón Bæjarstjóri Mosfellsbæjar ráðleggur íbúum að halda dýrum sínum inni á meðan mynd kemst á stöðuna í tengslum við atvikið á Dalsbúi í nótt, þar sem hundruðum minka var sleppt úr búrum sínum. Að sögn Hilmars Gunnarssonar bárust bæjaryfirvöldum fyrst fregnir af atvikinu um klukkan hálf átta í morgun. Lögreglu var strax gert viðvart og meindýraeyðum á vegum bæjarins. „Það er réttast að íbúar haldi dýrum sínum í öruggu skjóli meðan við áttum okkur betur á stöðunni,“ segir Hilmar. „Við vitum ekki hvort minkarnir hafi sloppið út í náttúruna eða hvort öryggisgirðingar hafi haldið.“ Hilmar segir um að ræða hrein og klár skemmdarverk. „Það er ekki ólíklegt að þetta séu sömu aðgerðarsinnar og hafa verið að fara inn í Reykjabúið og Stjörnugrís,“ segir hann. „Heilbrigðiseftirlitið og Mast er á staðnum ásamt lögreglu og starfsfólki Mosfellsbæjar. Það er allt tiltækt viðbragð í gangi í augnablikinu.“ Mosfellsbær Loðdýrarækt Dýr Mest lesið Mörg hundruð minkar sluppu úr búrum sínum Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Allt að sautján stigum og mildast á Suður- og Vesturlandi Veður Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Innlent Fleiri fréttir Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Krefjast þess að náttúruhagsmunir verði settir ofar fjárhagslegum hagsmunum Dalsbús Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Mörg hundruð minkar sluppu úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Sjá meira