Herkvaddir ungir Danir hafa í fyrsta sinn verið sendir til Grænlands til að sinna herskyldu sinni. Þeir taka þátt í æfingunni Arctic Endurance og starfa með grænlenskum kollegum sínum í grunnþjálfun þar.
Fyrsti hópur herskyldaðra Dana lenti í Nuuk í byrjun mánaðar og munu verja þar næstu ellefu mánuðum en herskylda í Danmörku nær yfir það tímabil fyrir alla unga danska karla og konur einnig frá og með áramótum. Um er að ræða kadetta í slésvísku fótgönguliðasveitinni sem telja um sextán hundruð drengi.
Á vef danska hersins er rætt við nítján ára kvaðmann sem er þakklátur fyrir að fá að taka þátt í þessu sögulega uppihaldi.
„Það er frábært að fá tækifæri til að prófa að vera í aðgerðum hér á Grænlandi. Við tókum stutt sumarfrí áður en við fórum af stað. Þótt það hafi verið notalegt hef ég aðallega bara hlakkað til að koma aftur svo við gætum farið af stað,“ segir kvaðmaðurinn sem kallaður er Krab.
Meðan sveinarnir eru á Grænlandi skiptast þeir í tvo hópa, annar í Kangerlussuaq, gamla alþjóðaflugvellinum, og hinn í Nuuk, þar sem báðir hóparnir sinna mikilvægum verkefnum sem hluta af herþjónustu sinni. Á einhverjum tímapunkti verða sveinar frá Kangerlussuaq sendir til Nuuk til að taka við verkefnum þar, á meðan aðrir frá Nuuk fara til Kangerlussuaq.
Náttúran umhverfis Kangerlussuaq, sem liggur norðan við heimskautabaug, einkennist af bröttum klettum, víðáttumiklum sléttum án nokkurs trés og grjóti í öllum stærðum og gerðum, gjörólíkt því skóglendi sem kadettarnir eru vanir.
„Staða heimsmálana í dag kallar á að við aðlögum okkur betur að heimskautaaðstæðum, sem við gerum einmitt núna meðan við erum hér. Í danskri náttúru viljum við sem fótgönguliðar helst vera í skógi eða öðru lokuðu landslagi þar sem hægt er að fela sig. En hér uppi er ekkert slíkt landslag, þannig að hermennirnir þurfa að læra hvernig eigi að fela sig og felulita sig í heimskautalandslagi,“ segir Laura, sem er höfuðsmaður og foringi kvaðmannanna.
Hinn 20 ára Clemmens frá Árósum tekur í sama streng.
„Allt er öðruvísi hér þegar kemur að náttúrunni, og það er allt annað að fara um landslagið. Það eru brattar hlíðar hér sem taka verulega á lærin.“
Að sögn Lauru sveitarforingja er mikilvægt fyrir hermenn eins og Krab og Clemmens að læra að beita færni sinni í ólíkum gerðum landslags, enda þurfi hermaður ávallt að geta ratað um umhverfi sitt.
„Maður þarf stöðugt að vita hvar maður er sjálfur og hvar aðrar sveitir eru, og maður þarf að geta fundið og bent á stöður óvinarins. Ef maður þekkir umhverfið betur en óvinurinn og getur nýtt sér landslagið sér í hag, getur það ráðið úrslitum í bardaga,“ segir Laura.
Ellefu mánaða kvaðmennirnir úr slésvísku fótgönguliðinu, sem nú eru á æfingu á Grænlandi, eru fyrsti hópurinn í hinni lengdu herskyldu sem tók gildi í febrúar 2026. Þegar æfingunni á Grænlandi lýkur halda þeir áfram þjálfun sinni í Danmörku.
Æfingin Arctic Endurance fer fram í nánu samstarfi við grænlensku landsstjórnina. Ákveðið hefur verið að viðhalda og efla viðveru danska hersins í heimskautasvæðunum og Norður-Atlantshafi allt árið 2026, í nánu samstarfi við nokkur bandalagsríki NATO. Á næstunni má því búast við aukinni hernaðarviðveru flugvéla, skipa og hermanna í og við Grænland.