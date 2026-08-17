Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands átti í samskiptum við manneskju sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvíta hússins og einn af nánustu ráðgjöfum Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Politico greinir frá og hefur eftir fjórum ónefndum embættismönnum.
Eftir að hafa skipst á skilaboðum við manneskju sem þóttist vera Wiles fór Burnham að gruna að hann ætti ekki í samskiptum við hina réttu Wiles. Burnham og eftirherman hafa skipst á nokkrum skilaboðum síðan hann tók við embætti að sögn eins heimildamanns. Óljóst er hvers efnis þau voru en þau hafi verið „ómerkileg“.
Breska sendiráðið í Washington í Bandaríkjunum vakti máls á atvikinu við Hvíta húsið vegna áhyggna sinna. Talsmaður Downingstrætis sagði: „Við tjáum okkur ekki um þjóðaröryggismál“ um atvikið.
Innan bresku ríkisstjórnarinar hafi verið óttast um að netþrjótar hefðu brotist inn í síma Wiles en embættismaður Hvíta hússins segi svo ekki vera. Á síðasta ári var hafi verið hafin rannsókn eftir að meðal annars öldungadeildarþingmenn og ríkisstjórar fengu smáskilaboð og símtöl frá manneskju sem sagðist vera starfsmannastjóri Trump.