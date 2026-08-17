Haraldur konungur lagður inn á spítala

Haraldur Noregskonungur verður lagður inn á sjúkrahús í tvær vikur. Krónprinsinn Hákon er því ríkisstjóri í fjarveru föður síns.
Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að konungurinn hafi glímt við sjálfnæmisblóðleysi (no. hemolytisk anemi), en það er blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast á eigin rauðu blóðkorn og eyðileggja þau of hratt. Vegna sjúkdómsins hafi hann verið meðhöndlaður með kortisóni undanfarnar vikur vegna þessa sjúkdóms, sem hefur valdið vökvasöfnun í líkamanum.
Hákon krónprins er ríkisstjóri á meðan hinn 89 ára Haraldur konungur er á sjúkrahúsi.
Konungshöllin gefur ekki frekari upplýsingar um ástand konungsins.
Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, óskar konunginum góðs bata í yfirlýsingu til NTB. „Það er gott að vita að hann fær góða eftirfylgni hjá norska heilbrigðiskerfinu,“ segir Støre.
Samkvæmt umfjöllun NTB var konungurinn 7. ágúst í reglubundinni skoðun á Ríkisspítalanum.
Haraldur hefur verið konungur síðan 1991. Hann og Sonja drottning eiga tvö börn, Hákon krónprins og Mörthu Lovísu prinsessu.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem norski konungurinn glímir við heilsufarsvandamál. Árið 2024 veiktist hann í fríi í Malasíu og var fluttur til Noregs þar sem hann fékk gangráð. Hann veiktist einnig í febrúar í einkavetrarfríi á Tenerife.