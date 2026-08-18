Enginn árangur af fundi Kushner og Netanyahu

Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, ítrekaði þá afstöðu stjórnvalda á fundi með Jared Kusnher, tengdasyni Donald Trump, í gær að engar frekari friðarviðræður myndu eiga sér stað né myndu Ísraelsmenn yfirgefa Gasa fyrr en Hamas samtökin hefðu afvopnast að fullu.
Þá er Netanyahu sagður hafa ítrekað að aðgerðum yrði haldið áfram á Gasa.
Kushner, sem er einn helsti samningamaður Bandaríkjaforseta í utanríkismálum þrátt fyrir að starfa ekki formlega fyrir stjórnvöld vestanhafs, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnudag. Þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau myndu ekki afvopnast fyrr en Ísraelsher yfirgæfi Gasa.
Viðræður og friðaráætlun Trump virðast þannig hafa strandað.
Netanyahu hafði áður hafnað 15 liða áætlun Bandaríkjaforseta til að þoka friðarferlinu áfram. Á fundinum með Kushner sagði hann ekkert myndu breytast fyrr en Hamas-liðar afvopnuðust og að afvopnun væri enn fremur forsenda þess að uppbygging gæti hafist.
Forsætisráðherran óskaði eftir því að Bandaríkjamenn myndu hafa umsjón með afvopnuninni.
Svokölluð „friðarstjórn“ Donald Trump, Board of Peace, sagði í yfirlýsingu að fundur Kushner og Netanyahu hefði verið langur og uppbyggilegur. Ísraelsstjórn ætlaði að láta á það reyna hvort Hamas myndu standa við sitt og boltinn væri núna hjá þeim.
Staða Netanyahu er nokkuð þröng, þar sem Trump er sagður hafa litla þolinmæði gagnvart honum og stjórnvöld í nágrannaríkjunum hafa þrýst á um að Ísraelar hætti að tefja og leggi sitt af mörkum til að tryggja frið á Gasa.
Þá hefur verið boðað til kosninga í Ísrael síðar á árinu en Netanyahu, sem hefur sætt rannsókn vegna spillingarmála, gæti fræðilega endað í fangelsi ef hann nær ekki endurkjöri.