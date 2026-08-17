Donald Trump segir að sér liggi ekkert á þegar kemur að því að binda enda á stríðið gegn Íran. Hann hvetur ráðamenn þar þó til að gefast upp hið snarasta. Um Óman, sem hefur átt í viðræðum við Íran um framtíðarstjórn á Hormússundi, segir forsetinn ráðamönnum þar að standa ekki í vegi sínum.
„Ef Óman þvælist fyrir, sprengjum við þá í tætlur."
Þetta er meðal þess sem Trump sagði í viðtali við Trey Ingst, fréttamann Fox News.
Sextíu daga vopnahlé Bandaríkjanna og Íran rennur út í dag. Framhaldið þykir mjög óljóst. Bandaríkjamenn og Íranir virðast fjarri því að ná saman um það hvernig hægt sé að binda enda á stríðið.
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Ráðamenn í Óman hafa átt í viðræðum við erindreka klerkastjórnarinnar í Íran um mögulega lausn á því hvernig stjórna á umferð um Hormússund í framtíðinni. Erindrekar frá Óman fóru í síðasta mánuði til Íran og kynntu þar tillögu að samkomulagi sem studd var af leiðtogum annarra ríkja við Persaflóa. Sú tillaga fól meðal annars í sér valfrjáls gjöld fyrir siglingar um sundið.
Þeirri tillögu höfnuðu Íranir en viðræður hafa haldið áfram. Harðlínumenn innan ríkisstjórnarinnar hafa haldið árásum á skip á Hormússundi áfram á meðan aðrir segja viðræður ganga vel.
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Verulega hefur dregið úr siglingum um sundið á undanförnum mánuðum vegna stríðs Bandaríkjamanna og Ísraela gegn Írönum. Þegar stríðið hófst gerðu Íranir árásir á skip á sundinu, komu þar fyrir tundurtuflum og lýstu því yfir að sundinu væri lokað. Hins vegar væri hægt að komast þar í gegn ef klerkastjórnin fengi toll.
Þetta hefur haft gífurleg áhrif á olíumarkaði um heiminn allan, þar sem um fimmtungur allrar olíu heimsins og gífurlega mikið jarðgas var flutt um Hormússund fyrir stríðið.
Trump hefur ítrekað haldið því fram að þegar stríðinu ljúki muni hann lýsa því yfir að sundið verði bandarískt hafsvæði og að Bandaríkjamenn muni stjórna því til frambúðar.
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Þetta sagði Trump síðast núna um helgina.
Trump: After we finish defeating Iran, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. pic.twitter.com/8cu9gem82b— Acyn (@Acyn) August 14, 2026
Trump: After we finish defeating Iran, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. pic.twitter.com/8cu9gem82b
Áður hefur hann gefið í skyn að Bandaríkin gætu reynt að rukka toll um siglingar um sundið.
Í viðtalinu við Yngst sagði Trump einnig að erindrekar sínir ættu í viðræðum við Írani á bak við tjöldin og þá sérstaklega við leiðtoga íranska byltingarvarðarins. Það er langöflugasta deild herafla Íran og Byltingarvörðurinn spilaði stóra rullu í því að koma Mojtaba Khamenei til valda eftir að faðir hans, Ali Khamenei, var felldur í loftárás.
Stríðið gegn Íran hefur reynst verulega óvinsælt í Bandaríkjunum og telja greinendur að óánægjan gæti komið niður á Repúblikönum í þingkosningunum í nóvember.
Trump sagði þó að sér liggi ekkert á þegar kemur að því að binda enda á stríðið.
„Þeir eru góðir í póker en þeir eru að deyja,“ sagði Trump um leiðtoga Byltingarvarðarins.
Þeir leiðtogar eru sagðir mestu harðlínumennirnir í klerkastjórninni.
Sjá einnig: Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar
Þegar kemur að vopnabúrum Bandaríkjamanna sagði Trump nóg til í þeim. Fregnir hafa ítrekað borist af því að Bandaríkjamenn hafi gengið verulega á birgðir sínar af ýmsum mikilvægum vopnum og flugskeytum í loftvarnarkerfi.
Í síðasta mánuði gerði Trump hlé á árásum á Íran, eftir að hann fundaði með herforingjum sínum og ráðgjöfum. Á þeim fundi eru margir sagðir hafa lýst yfir áhyggjum af áðurnefndum tómum hillum.
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Í samtali við fréttamann Fox sagði Trump nóg til af vopnum.
„Það sem við erum búnir að nota er bara tittlingaskítur.“
President Trump told Fox News that Iran should "put up the white flag of surrender.""I have no time schedule," Trump added. "I'm not in a hurry...the midterms have nothing to do with my thinking."The President confirmed there is a direct backchannel with IRGC officials.… pic.twitter.com/OAHFVWSQFs— Trey Yingst (@TreyYingst) August 17, 2026
President Trump told Fox News that Iran should "put up the white flag of surrender.""I have no time schedule," Trump added. "I'm not in a hurry...the midterms have nothing to do with my thinking."The President confirmed there is a direct backchannel with IRGC officials.… pic.twitter.com/OAHFVWSQFs
Eins og áður segir rennur vopnahléið úr gildi í dag en það hefur staðið yfir í sextíu daga. Þann tíma hafa ráðamenn í Íran notað til að búa sig undir frekari átök við Bandaríkjamenn og auka áhrif sín og þrýstinginn á olíumarkaði, og þar af leiðandi á hagkerfi heimsins.
Samkvæmt heimildarmönnum Wall Street Journal í bæði Íran og nágrannaríkjum landsins hefur harðlínumönnunum innan Íran vaxið ásmegin.
Byltingarvörðurinn hefur tekið meiri stjórn á öllum herafla Íran og Íranir hafa átt í samskiptum við bandamenn sína í Jemen og Írak, um undirbúning fyrir frekari átök við Bandaríkin og leiðir til að hægja á flutningi olíu og auka þrýstinginn á Trump.
Embættismenn í nágrannaríkjum Íran segjast hafa upplýsingar um að ráðamenn í Íran séu tilbúnir fyrir frekari átök.
Innan klerkastjórnarinnar eru þó menn eins og Masoud Pezeshkian, forseti, sem vara við því að hagkerfi Íran standi höllum fæti og gæti hrunið standi stríðið lengi yfir.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur skipað varnarmálaráðuneyti sínu að draga verulega úr samstarfi Bandaríkjahers við Suður-Kóreu. Hann segir enga ógn stafa af Norður-Kóreu þrátt fyrir vígvæðingu alræðisríkisins.
Þúsundir bandarískra sjóliða, flugmanna og hermanna hafa búið um borð í flugmóðurskipinu USS Abraham Lincoln í níu mánuði og ekki stigið á land í um 250 daga. Aðstandendur þeirra, þingmenn og aðrir hafa áhyggjur af því hve aðstæður um borð hafa versnað á þessum tíma. Áhöfnin er sögð hafa þurft að glíma við matarskort, bilaðar skólplagnir, mikið álag og þreytu.
Bandarískir hermenn í Þýskalandi héldu í vor æfingu sem úkraínsk drónasveit tók einnig þátt í. Æfingin fór ekki vel fyrir Bandaríkjamenn en Úkraínumennirnir notuðu dróna til að sigra þá, með nokkuð afgerandi hætti.