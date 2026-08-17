Rússar hafa á undanförnum árum komið upp herstöðvum víða í vesturhluta landsins. Þaðan eru þeir taldir geta skotið öflugum drónum langt inn á landsvæði ríkja Atlantshafsbandalagsins.
Breska stórblaðið Telegraph greinir frá þessu en rannsókn miðilsins hefur leitt í ljós hið minnsta tíu rússneskar herstöðvar með nýbyggðum skotpöllum fyrir langdræga sprengidróna.
Sumar herstöðvarnar eru þegar notaðar í árásir á Úkraínu. Þar sem þær eru nálægt landamærunum er auðveldara að komast hjá loftvörnum Kænugarðs, að sögn miðilsins.
Þá séu stöðvarnar sömuleiðis sagðar geta ógnað bandalagsríkjum NATO en í umfjöllun Telegraph er haft eftir ónafngreindum sérfræðingum að tækninni gæti einnig verið beint gegn Evrópu ef til stríðs kæmi.
Sumar herstöðvarnar gætu skotið öflugustu drónum Rússlands í skotfæri við Varsjá í Póllandi.
Þá er haft eftir evrópskum og bandarískum leyniþjónustumönnum að Rússar séu taldir íhuga vopnaða ögrun á pólskri grund, eldflauga- eða drónaárásir á lykilinnviði.
Embættismaður NATO sagði við The Telegraph að hernaðarbandalagið væri „tilbúið að verja hvern sentimetra af landsvæði bandalagsins“ og myndi halda áfram að „auka viðbúnað okkar til að fæla frá og verjast hvers kyns ógn, þar á meðal frá drónum“.
Telegraph segist hafa borið saman skjöl sem lekið hefur verið við gervihnattamyndir og þannig greint að minnsta kosti 59 nýja skotbrautarteina meðfram landamærum Rússlands að Hvíta-Rússlandi og Úkraínu. Skotbrautarteinar eru vélrænir stýribrautarteinar sem notaðir eru við flugtak dróna með föstum vængjum í stað hefðbundinnar flugbrautar. Slíkar brautir hafa sést í Tsimbulova, Kúrsk, Asovitsa-Ashelok og Millerovo.
Rússar hafa sömuleiðis á síðustu árum aukið umsvif sín á herstöðvum við landamærin að Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjunum, samkvæmt umfjöllun skandinavískra ríkismiðla frá því í júní.
Þar mátti sjá á loftmyndum hvernig gróður víða hefur vikið fyrir hervirkjum á sama tíma og umferð herbíla hefur aukist á svæðum í Rússlandi sem eru í nágrenni við landamæri að Evrópulöndum.