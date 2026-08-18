Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur tilkynnt refsiaðgerðir gegn forseta og yfirlögfræðingi Alþjóðaglæpadómstólsins (ICC). Dómstóllinn í Haag var stofnaður árið 2002 til að sækja til saka stríðsglæpi, þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni. Meðal þess sem felst í refsiaðgerðunum er að allar eignir sem einstaklingarnir kunna að eiga í Bandaríkjunum verði frystar.
Greint er frá þessu í erlendum miðlum á borð við Reuters og breska ríkisútvarpið. Í umfjöllun Reuters um málið segir að skrefið sé þáttur í herferð ríkisstjórnar Donalds Trump Bandaríkjaforseta gegn dómstólnum.
Rubio hafi sagt í yfirlýsingu sinni vegna aðgerðanna að þær beindust að Tomoko Akane, japönskum dómara sem er forseti Alþjóðaglæpadómstólsins, og Abdoulaye Seye, yfirlögfræðingi og senegölskum ríkisborgara. Þær væru að tilskipun Trumps frá því í fyrra sem heimili refsiaðgerðir gegn dómstólnum.
„Þessir einstaklingar hafa tekið beinan þátt í tilraunum Alþjóðaglæpadómstólsins til að rannsaka, handtaka, halda eða sækja til saka embættismenn ríkisstjórnar sem hefur ekki samþykkt lögsögu dómstólsins,“ er haft eftir Rubio.
Í fyrra hafi bandarísk yfirvöld beitt aðra háttsetta innan dómstólsins refsiaðgerðum og þá vísað til handtökuskipana dómstólsins á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, og Yoav Gallant, fyrrverandi varnarmálaráðherra Ísraels, auk fyrri rannsóknar á bandarískum hermönnum í Afganistan.
Refsiaðgerðirnar felast í því að frysta allar eignir sem einstaklingarnir kunna að eiga í Bandaríkjunum og útiloka þá í raun frá bandaríska fjármálakerfinu, sem nánast allir alþjóðlegir bankar hafa náin tengsl við, er fram kemur í umfjöllun Reuters.
Þrír dómarar við Alþjóðaglæpadómstólinn hafi stefnt Trump og ríkisstjórn hans í júní vegna refsiaðgerðanna og haldið því fram að aðgerðirnar væru ólöglegar. Trump hafi sjálfur sagt að herferðin hafi miðað að því að verja Netanyahu og aðra, frekar en sjálfan sig.