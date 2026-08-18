Erlent

Til­kynna refsi­að­gerðir gegn hátt­settum aðilum Alþjóðasakamáladómstólsins

Freyja Þórisdóttir skrifar
Marco Rubio tók við embætti 20. janúar 2025, eftir að hafa verið samþykktur einróma af öldungadeild Bandaríkjaþings sem 72. utanríkisráðherrann. Dómarinn Tomoko Akane hóf þriggja ára kjörtímabil sitt sem forseti Alþjóðssakamáladómstólsins árið 2024.
Marco Rubio tók við embætti 20. janúar 2025, eftir að hafa verið samþykktur einróma af öldungadeild Bandaríkjaþings sem 72. utanríkisráðherrann. Dómarinn Tomoko Akane hóf þriggja ára kjörtímabil sitt sem forseti Alþjóðssakamáladómstólsins árið 2024. AP/Getty

Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur tilkynnt refsiaðgerðir gegn forseta og yfirlögfræðingi Alþjóðaglæpadómstólsins (ICC). Dómstóllinn í Haag var stofnaður árið 2002 til að sækja til saka stríðsglæpi, þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni. Meðal þess sem felst í refsiaðgerðunum er að allar eignir sem einstaklingarnir kunna að eiga í Bandaríkjunum verði frystar.

Greint er frá þessu í erlendum miðlum á borð við Reuters og breska ríkisútvarpið. Í umfjöllun Reuters um málið segir að skrefið sé þáttur í herferð ríkisstjórnar Donalds Trump Bandaríkjaforseta gegn dómstólnum. 

Útiloki þau frá bandaríska fjármálakerfinu

Rubio hafi sagt í yfirlýsingu sinni vegna aðgerðanna að þær beindust að Tomoko Akane, japönskum dómara sem er forseti Alþjóðaglæpadómstólsins, og Abdoulaye Seye, yfirlögfræðingi og senegölskum ríkisborgara. Þær væru að tilskipun Trumps frá því í fyrra sem heimili refsiaðgerðir gegn dómstólnum.

„Þessir einstaklingar hafa tekið beinan þátt í tilraunum Alþjóðaglæpadómstólsins til að rannsaka, handtaka, halda eða sækja til saka embættismenn ríkisstjórnar sem hefur ekki samþykkt lögsögu dómstólsins,“ er haft eftir Rubio.

Í fyrra hafi bandarísk yfirvöld beitt aðra háttsetta innan dómstólsins refsiaðgerðum og þá vísað til handtökuskipana dómstólsins á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, og Yoav Gallant, fyrrverandi varnarmálaráðherra Ísraels, auk fyrri rannsóknar á bandarískum hermönnum í Afganistan.

Sé að verja aðra frekar en sjálfan sig

Refsiaðgerðirnar felast í því að frysta allar eignir sem einstaklingarnir kunna að eiga í Bandaríkjunum og útiloka þá í raun frá bandaríska fjármálakerfinu, sem nánast allir alþjóðlegir bankar hafa náin tengsl við, er fram kemur í umfjöllun Reuters.

Þrír dómarar við Alþjóðaglæpadómstólinn hafi stefnt Trump og ríkisstjórn hans í júní vegna refsiaðgerðanna og haldið því fram að aðgerðirnar væru ólöglegar. Trump hafi sjálfur sagt að herferðin hafi miðað að því að verja Netanyahu og aðra, frekar en sjálfan sig.

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