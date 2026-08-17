Rússneskur stjórnarandstöðuþingmaður var dæmdur í rúmlega ellefu ára fangelsi fyrir að mótmæla stríðinu í Úkraínu í dag. Hæstiréttur Rússlands meinaði flokki hans að bjóða fram í þingkosningum í haust.
Lev Shlosberg úr Yabloko, frjálslyndum stjórnarandstöðuflokki, var sakfelldur fyrir að kasta rýrð á rússneska herinn og að dreifa rangindum um hann. Rússnesk stjórnvöld hafa beitt lögum sem banna slíkt til þess að bæla niður allt andóf gegn stríðinu heima fyrir.
Reuters-fréttastofan segir að Shlosberg hafi áfram kallað eftir vopnahléi þegar rétta var yfir honum. Fullyrti hann að saksóknin gegn sér ætti sér pólitískar rætur.
Yabloko-flokkurinn, sem er sá eini á rússneska þinginu sem er mótfallinn stríðinu í Úkraínu, fær ekki að bjóða fram í þingkosningum í næsta mánuði samkvæmt úrskurði hæstaréttar Rússlands frá því í síðustu viku.
Forsendur úrskurðarins voru þær að flokkurinn hefði brotið lög um framlög til stjórnmálaflokka með því að þiggja styrki erlendis frá og meint höfundarréttarlagabrot í kosningabaráttu, að því er segir í frétt Moscow Times.