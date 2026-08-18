Rannsókn hefur leitt í ljós að um 30 börn voru getin með röngu sæði eða eggi á frjósemisstofum í Norður-Kýpur, sem hafa notið vinsælda meðal Breta. Foreldrarnir höfðu valið gjafa hjá stærsta kynfrumubanka heims en kynfrumurnar sem notaðar voru við getnað virðast hafa komið úr allt annarri og óþekktri átt.
Um helmingur barnanna kom undir eftir meðferð á Dogus frjósemisstofunni, þar sem þrír einstaklingar komu að mörgum málanna; læknarnir Firdevs Uguz Tip og Sevket Alpturk og Julie Hodson, sem var milliliður stofunnar og skjólstæðinga hennar.
Samkvæmt BBC, sem hefur fjallað ítarlega um málið, fóru að renna tvær grímur á foreldra þegar þeir eignuðust börn sem líktust hvorki þeim sjálfum né gjafanum sem hafði orðið fyrir valinu.
Svo virðist sem flestir hafi valið norðurevrópska gjafa en erfðarannsóknir hafa leitt í ljós að mörg barnanna voru getin með kynfrumum gjafa frá Tyrklandi eða nágrannaríkjum Tyrklands.
Flest barnanna voru getin á árunum 2012 til 2024.
Meðal þeirra sem nýttu sér þjónustu Dogus var móðir sem nefnd er Rachel í umfjöllun BBC. Hún hafði valið danskan gjafa hjá Cryos International og brá nokkuð í brún þegar barnið sem hún eignaðist líktist hvorki henni né gjafanum.
Erfðarannsókn leiddi í ljós að kynfrumugjafinn er líklegast frá Tyrklandi eða Suður-Evrópu almennt. Uppgötvunin hefur ekki haft mikil áhrif á son Rachel en hún harmar að hann muni ekki fá tækifæri til að leita föður sinn uppi ef hann vill það.
Danski gjafinn hafði meðal annars orðið fyrir valinu því að hann heimilaði að börn getin með sæði hans myndu hafa samband þegar þau væru orðin 18 ára.
Dogus hafði í áraraðir auglýst tengsl sín við Cryos International en kynfrumubankinn kannast ekki við að hafa afgreitt sæði til stofunnar. Firdevs hefur neitað sök í málinu en hvorki Alpturk né Hodson hafa svarað fyrirspurnum BBC.