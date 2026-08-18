Stjórnarandstaðan í Svíþjóð mælist tíu prósentustigum yfir stjórnarflokkunum í aðdraganda þingkosninganna í september. Ulf Kristersson forsætisráðherra segir kjördag telja.
Samkvæmt nýrri könnun sænska ríkisútvarpsins SVT mælast stjórnarflokkarnir Moderaterna, Liberalerna og Kristilegir demókratar, og stuðningsflokkur Svíþjóðardemókrata, með 43,9 prósenta fylgi. Andstöðuflokkar Sósíaldemókrata, Græningja, Miðflokksins og Vinstriflokksins mælast samanlagt með 53,9 prósenta fylgi.
„Skoðanakannanir eru skoðanakannanir og það er kjördagur sem telur. Í síðustu kosningum vorum við undir í öllum könnunum, líka á sjálfan kjördaginn, en samt unnum við. Þetta sveiflast upp og niður. Við erum vön,“ hefur sænska fréttaveitan TT eftir Ulf Kristersson forsætisráðherra.
Henrik Ekengren Oscarsson, prófessor í stjórnmálafræði við Gautaborgarháskóla, ræddi við VG um þær mögulegu ályktanir sem hægt er að draga af niðurstöðunum.
„Það sem skiptir máli er að halda rónni. Það á eftir að birtast fjöldi kannana fram að kosningum og það er ekki fyrr en við höfum fleiri að hægt sé að segja eitthvað af viti,“ sagði hann.
Að hans sögn er oft lítil hreyfing á skoðanakönnunum yfir sumarmánuðina, og að litlar breytingar hafi orðið frá því í júní komi ekki á óvart. Hann bendir jafnframt á að margir kjósendur fari fyrst að finna fyrir nálægð kosninganna þegar rafrænir kjörseðlar berist í pósthólfið, og að þeir sem ekki fylgist stöðugt með stjórnmálum vilji þá kynna sér málin betur.
Þingkosningar fara fram í Svíþjóð þann 13. september næstkomandi.