Skiptar skoðanir eru á tilfærslu Vínbúðarinnar á Akureyri, ári eftir að hún var gerð. Kaupmenn segja miðbæinn enn lifandi en afhendingarstaður netverslunar með áfengi var opnaður í húsnæðinu þar sem vínbúðin var áður.
Um árabil rak ÁTVR verslun við Hólabraut á Akureyri. Í mars 2025 var henni lokað og hún færð á Norðurtorg, nyrst í bænum. Því er ÁTVR ekki lengur með neitt útibú í miðbæ Akureyrar.
Kaupmennirnir í JMJ, sem er örfáum metrum frá gamla húsnæði Vínbúðarinnar, óttuðust að við breytinguna myndi staða miðbæjarins veikjast. Þeir segja það þó ekki hafa raungerst.
„Maður trúði því ekki að þetta væri að gerast. Að ríkið á Akureyri væri að flytja í nyrsta enda bæjarins. Okkur fannst þetta svo galin þjónusta við bæjarbúa. Sérstaklega í fyrrasumar urðum við varir við að fólk kom inn til okkar og spurði hvar það væri áfengisverslun. Við bentum í norður og spurðum hvort fólk vissi hvar Dalvík væri. Já var þá sagt. Við sögðum því að það þyrfti að fara langleiðina þangað til að fara í ríkið. Þetta var í sjálfu sér galin framkvæmd,“ segir Ragnar Sverrisson kaupmaður.
„Eins og gamli maðurinn segir þá er mikið um að vera þótt ríkið hafi farið. Við erum komin með Smáríkið og Dýrabæ,“ segir Jón Ragnarsson kaupmaður.
Það kemur nefnilega maður í manns stað, eða vínbúð í vínbúðar stað. En hvað segja viðskiptavinir ÁTVR um breytinguna rúmu ári síðar?
„Ég kem nú ekkert oft hingað en þetta er allt í góðu lagi því þetta er við hliðina á Bónus. Þetta er allt í besta standi,“ segir Aðalsteinn.
Þetta er ekkert of langt í burtu?
„Neineinei, ég er reyndar hinum megin í bænum en það skiptir mig engu máli. Allt í góðu lagi.“
„Þetta er bara snilld. Þú ert með allt hérna, Bónus, Jysk og Vínbúðina. Þú þarft ekkert meira,“ segir Jón Pétur.
Býrðu rétt hjá?
„Nei, reyndar ekki.“
Þú kippir þér ekkert upp við aksturinn?
„Nei, það þýðir ekki neitt.“
„Það er bara geggjað að hún sé loksins komin í 603,“ segir Róbert Alexander.
„Þetta var skellur fyrir mig, það er lengra að fara. En maður lætur sig hafa það,“ segir Albert.