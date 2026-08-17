Ný réttarhöld gegn Alex Murdaugh munu ekki fara aftur fram í heimasýslu hans í Suður-Karólínu, fari þau yfir höfuð fram. Murdaugh var dæmdur árið 2023 fyrir að myrða eiginkonu sína og son í dómsmáli sem naut mikillar athygli um heiminn allan.
Sakfelling Murdaughs var felld niður af hæstarétti Suður-Karólínu í maí. Var það gert á þeim grunni að dómsritarinn í málinu hefði mögulega haft of mikil áhrif á kviðdómendur. Mögulegt er að ekki verði réttað yfir honum aftur.
Dómritarinn heitir Becky Hill en hún hafði það hlutverk að halda utan um sönnunargögn í málinu og kviðdómendur. Hún er sögð hafa haft of mikil áhrif á kviðdómendur, meðal annars til að reyna að auka sölu bókar sem hún skrifaði um morðmálið.
Bókin heitir „Behind the doors of justice: The Murdaugh murders“ eða „Bakvið dyr réttlætisins: Murdaugh morðin“. Bókin var tekin úr sölu eftir að Hill var sökuð um ritstuld. Hún var þar að auki sakfelld fyrir að ljúga að öðrum dómara um hvað hún sagði við kviðdómendur á sínum tíma.
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Í dómsal í Suður-Karólínu á föstudaginn komst dómari að þeirri niðurstöðu að ekki yrði rétt yfir Murdaugh í Colleton-sýslu, þar sem Murdaugh átti heima og réttarhöldin fóru fram síðast. Hún sagði málið hafa notið svo mikillar athygli og að Murdaugh væri svo þekktur og nátengdur mörgum í sýslunni að ómögulegt yrði að finna kviðdómendur í málinu þar, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Dómarinn, sem heitir Debra McCaslin, komst ekki að niðurstöðu um hvar réttarhöldin ættu að fara fram, verði frávísunarkröfu verjenda hans vísað frá.
McCaslin tók ekki fyrir kröfu verjenda Murdaughs um að málinu yrði vísað frá. Þeir segja að leiðtogi rannsóknarinnar gegn Murdaugh hafi sagt kviðdómendum í ákærudómstól ósatt þegar hann var ákærður árið 2022 og vísa einnig til þess að annar rannsakandi hafi verið rekinn úr öðru starfi fyrir misferli.
Verjendurnir ætla að leggja fram ítarlegri kröfu á næstunni. Hún snýst um það að áðurnefndur leiðtogi rannsóknarinnar hafi sagt kviðdómendum að blóð hefði fundist á skyrtu sem Murdaugh var klæddur, sem reyndist ekki rétt.
Hinn rannsakandinn sem lögmennirnir ætla að kvarta yfir hélt því fram í dómsal að Murdaugh hefði greitt öðrum manni til að skjóta sig í höfuðið svo sonur hans gæti fengið líftryggingu sína. Það mun hafa mistekist.
Eftir að rannsókninni lauk fór sá rannsakandi að vinna annars staðar en var rekinn fyrir misferli í starfi.
Fari svo að morðmálið verði ekki tekið fyrir aftur mun Murdaugh, sem er 57 ára gamall, þó líklega ekki sleppa úr fangelsi þar sem hann hefur verið dæmdur fyrir önnur brot eins og umfangsmikinn fjárdrátt.
Murdaugh játaði fjárdráttinn en hefur ávallt haldið því fram að hann hafi ekki framið morðin.
Hann var dæmdur í fjörutíu ára fangelsi á alríkisstiginu fyrir að stela um tólf milljónum dala af skjólstæðingum sínum og lögmannafyrirtæki. Þá hafði hann einnig verið dæmdur í 27 ára fangelsi á ríkisstiginu í öðru fjársvikamáli. Það var til viðbótar við tvöfalda lífstíðardóminn sem felldur var út gildi í vor.
Morðmál Murdaugh hefur vakið mikla athygli á heimsvísu á undanförnum árum. Eiginkona og sonur Alex Murdaugh, Maggie Murdaugh, 52 ára, og Paul, 22 ára, voru skotin til bana þann 7. júní 2021, nærri hundabúrum á stórri landareign fjölskyldunnar í Suður-Kaliforníu.
Alex Murdaugh hafði samband við Neyðarlínuna umrætt kvöld og sagðist þá hafa komið að þeim látnum eftir um klukkustundar heimsókn til móður sinnar sem var með elliglöp.
Rannsókn leiddi síðar í ljós að Maggie hafði verið skotin fjórum eða fimm sinnum með riffli en Paul var skotinn tvisvar með haglabyssu og með misstórum höglum. Enginn var handtekinn vegna málsins í rúmt ár en Murdaugh var að lokum ákærður fyrir morðin í júlí 2022.
Morðvopnin fundust aldrei en tuttugu mánuðum eftir morðin kom í ljós að Murdaugh hafði logið um hvar hann hefði verið. Myndband sem fannst á síma sonar hans sýndi að hann var á staðnum þar sem morðin voru framin, fimm mínútum áður en talið er að þau hafi verið framin.
Málflutningurinn gegn Murdaugh byggði að miklu leyti á því, þar sem lítið sem ekkert var um önnur sönnunargögn.
Málið hefur lengi verið mikið milli tannanna á fólki, bækur hafa verið skrifaðar og fjallað hefur verið um það í fjölda hlaðvarpa. Þá hafa einnig verið gerðar heimildarmyndir um það en ein var sýnd á Netflix. Myndin snýr einnig að atviki frá 2019 þegar Paul Murdaugh varð valdur að bátaslysi þar sem ung kona, farþegi í bátnum, dó.
Bandaríski lögmaðurinn og morðinginn Alex Murdaugh hefur verið dæmdur í 27 ára fangelsi fyrir margvísleg auðgunarbrot á hendur fyrrverandi viðskiptavina sinna. Alls er hann þó sakaður um meira en hundrað auðgunarbrot gegn viðskiptavinum.
Dæmdi morðinginn Alex Murdaugh hefur misst aðgang sinn að síma og spjaldtölvu. Það er eftir að lögmaður hans tók Murdaugh upp lesa úr dagbók sinni en upptökuna á að nota í heimildarmynd um mál hans.
Sátt hefur náðst um miskabætur til handa fjölskyldu Mallory Beach og annarra ungmenna sem voru um borð í bát í eigu Alex Murdaugh sem ekið var á brúarstólpa árið 2019. Murdaugh var nýlega fundinn sekur um að myrða eiginkonu sína og yngri son, Paul, sem var við stýrið á bátnum.