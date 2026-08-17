Ægir er fallið eftir stórt tap gegn Leikni og Völsungur sigraði þreytt lið Vestra eftir Evrópubaráttu í Lengjudeild karla í kvöld.
Mikið er um að vera í Lengjudeild karla þar sem deildin er óvenju jöfn og getur enn farið á allan veg. Gengi Ægis á botni deildarinnar heldur þó áfram að vera slæmt.
Ægir fór í heimsókn í Breiðholtið þar sem Leiknir tók á móti þeim. Þar sá Ægir hreinlega aldrei til sólar og kom fyrsta mark Leiknis á tíundu mínútu leiksins. Leiknir hamraði á járnið á meðan það var heitt og bætti við þrem mörkum til viðbótar með tiltölulega stuttu millibili.
Ægir náði þó að setja sárabótamark undir lok hálfleiksins og var staðan 4-1 fyrir Leikni í hálfleik. Staðan átti ekki eftir að batna fyrir Ægi þegar Axel Freyr Harðarson skoraði sitt þriðja mark í leiknum og á 70. mínútu innsiglaði Axel Örn Kjartansson 6-1 sigur á Ægi.
Ægir er þá formlega fallið þar sem liðið er aðeins með átta stig þegar aðeins þrír leikir eru eftir af tímabilinu. Ægir hefur ekki unnið leik í síðustu þrettán leikjum eða síðan liðið vann Völsung 3-2 í lok maí.
Völsungur tók á móti Vestra í frekar rólegum leik. Allt var jafnt þegar flautað var til hálfleiks en ísinn brotnaði ekki fyrr en á 80. mínútu þegar Inigo Arruti skallaði boltann inn eftir frábæra hornspyrnu frá Sergio Garcia.
Aðeins þrem mínútum seinna fékk Völsungur vítaspyrnu eftir að Elfar Árni Aðalsteinsson var tekinn niður í vítateig andstæðingsins. Elfar Árni steig sjálfur á punktinn og skoraði af miklu öryggi og tryggði mikilvægan 2-0 sigur fyrir Völsung.
Með sigrinum er Völsungur aðeins einu stigi frá því að sleppa við fallsætið en það er hörð barátta milli liðanna neðarlega í deildinni.
ÍR tók á móti Njarðvík í Breiðholtinu og náði forystunni strax á 20. mínútu leiksins. Í fyrstu sókn seinni hálfleiks náði Njarðvík að jafna metin og ljóst að hálfleiksskipulag ÍR farið í vaskinn.
ÍR náði þó forystunni aftur eftir 60 mínútna leik og sextán mínútum síðar bætti ÍR við sínu þriðja marki og gulltryggði 3-1 sigur á Njarðvík.
Eftir sigurinn er ÍR aðeins tveimur stigum frá fallsæti sem gerir þessi þrjú stig sem liðið fékk í kvöld mikilvæg. Njarðvík missti hins vegar af mikilvægum stigum í toppslagnum en liðið er í harðri baráttu um umspilssæti í Bestu deildina.
Einnig fór Grótta í heimsókn til Grindavíkur en þar var markalaust jafntefli í frekar bragðdaufum leik. Grindavík er aðeins einu stigi frá fallsæti og því mikilvægt fyrir liðið að fá fleiri stig til að halda sætinu í Lengjudeildinni.
Allar upplýsingar um markaskorara og tímasetningar voru fengnar af fótbolti.net.