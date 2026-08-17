Íslenski boltinn

Ægir fallið og ó­líkir leikir í Lengjudeildinni

Andri Broddason skrifar
Ægir er formlega fallið úr Lengjudeild karla.
Ægir er formlega fallið úr Lengjudeild karla. Knattspyrnufélagið Ægir

Ægir er fallið eftir stórt tap gegn Leikni og Völsungur sigraði þreytt lið Vestra eftir Evrópubaráttu í Lengjudeild karla í kvöld.

Mikið er um að vera í Lengjudeild karla þar sem deildin er óvenju jöfn og getur enn farið á allan veg. Gengi Ægis á botni deildarinnar heldur þó áfram að vera slæmt.

Ægir fór í heimsókn í Breiðholtið þar sem Leiknir tók á móti þeim. Þar sá Ægir hreinlega aldrei til sólar og kom fyrsta mark Leiknis á tíundu mínútu leiksins. Leiknir hamraði á járnið á meðan það var heitt og bætti við þrem mörkum til viðbótar með tiltölulega stuttu millibili.

Ægir náði þó að setja sárabótamark undir lok hálfleiksins og var staðan 4-1 fyrir Leikni í hálfleik. Staðan átti ekki eftir að batna fyrir Ægi þegar Axel Freyr Harðarson skoraði sitt þriðja mark í leiknum og á 70. mínútu innsiglaði Axel Örn Kjartansson 6-1 sigur á Ægi.

Ægir er þá formlega fallið þar sem liðið er aðeins með átta stig þegar aðeins þrír leikir eru eftir af tímabilinu. Ægir hefur ekki unnið leik í síðustu þrettán leikjum eða síðan liðið vann Völsung 3-2 í lok maí.

Nær því að losna við fallsætið

Völsungur tók á móti Vestra í frekar rólegum leik. Allt var jafnt þegar flautað var til hálfleiks en ísinn brotnaði ekki fyrr en á 80. mínútu þegar Inigo Arruti skallaði boltann inn eftir frábæra hornspyrnu frá Sergio Garcia.

Aðeins þrem mínútum seinna fékk Völsungur vítaspyrnu eftir að Elfar Árni Aðalsteinsson var tekinn niður í vítateig andstæðingsins. Elfar Árni steig sjálfur á punktinn og skoraði af miklu öryggi og tryggði mikilvægan 2-0 sigur fyrir Völsung.

Með sigrinum er Völsungur aðeins einu stigi frá því að sleppa við fallsætið en það er hörð barátta milli liðanna neðarlega í deildinni.

Mikilvægur sigur ÍR-inga

ÍR tók á móti Njarðvík í Breiðholtinu og náði forystunni strax á 20. mínútu leiksins. Í fyrstu sókn seinni hálfleiks náði Njarðvík að jafna metin og ljóst að hálfleiksskipulag ÍR farið í vaskinn.

ÍR náði þó forystunni aftur eftir 60 mínútna leik og sextán mínútum síðar bætti ÍR við sínu þriðja marki og gulltryggði 3-1 sigur á Njarðvík.

Eftir sigurinn er ÍR aðeins tveimur stigum frá fallsæti sem gerir þessi þrjú stig sem liðið fékk í kvöld mikilvæg. Njarðvík missti hins vegar af mikilvægum stigum í toppslagnum en liðið er í harðri baráttu um umspilssæti í Bestu deildina.

Einnig fór Grótta í heimsókn til Grindavíkur en þar var markalaust jafntefli í frekar bragðdaufum leik. Grindavík er aðeins einu stigi frá fallsæti og því mikilvægt fyrir liðið að fá fleiri stig til að halda sætinu í Lengjudeildinni.

Allar upplýsingar um markaskorara og tímasetningar voru fengnar af fótbolti.net.

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