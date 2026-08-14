Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Aron Guðmundsson skrifar 14. ágúst 2026 10:24 Jarrell Quansah í leik með enska landsliðinu Vísir/Getty Englandsmeistarar Arsenal hafa áhuga á því að fá enska landsliðsmanninn Jarrel Quansah til liðs við sig frá Bayer Leverkusen. Quansah er opinn fyrir því að ganga í raðir Arsenal. Það er Sky Sports sem greindi fyrst frá þessu núna í morgun en fljótlega á eftir fylgdi David Ornstein hjá The Athletic með tíðindi af áhuga Arsenal á varnarmanninum sem spilaði með Liverpool áður en hann hélt til Bayer Leverkusen. Að sögn Ornstein hafa viðræður Arsenal við Bayer Leverkusen um kaup á leikmanninum ekki hafist. Þýska félagið vill ekki selja hinn 23 ára gamla Quansah sem stóð sig vel með liðinu á síðasta tímabili. Quansah sé hins vegar opinn fyrir því að ganga í raðir Arsenal. Quansah var seldur frá Liverpool til Bayer Leverkusen fyrir um 30 milljónir punda í fyrra og hafði Liverpool forkaupsrétt á Quansah fyrir um 59 milljónir punda en samkvæmt Ornstein er sá réttur útrunninn. Quansah getur leyst stöðu miðvarðar og hægri bakvarðar og kom hann við sögu í þremur leikjum með enska landsliðinu á HM í sumar. Arsenal FC Liverpool FC Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn „Mér líður eins og ofurkonu núna“ Sport Boxari látinn 33 ára: Varð fyrir alvarlegum heilaskaða í bardaga Sport Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugardalnum Fótbolti „Hinn fullkomni keppnismaður“ leggur skóna á hilluna Körfubolti Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur Fótbolti Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Enski boltinn Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Fótbolti Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úrslitaleiknum Inter Milan gerir tilboð í Spence Fær ekki leyfi til að spila fyrir Liverpool Mourinho hringdi í Ferguson og grét „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo Højbjerg hafnaði Newcastle Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Sjá meira