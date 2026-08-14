Enski boltinn

Arsenal á eftir fyrr­verandi leik­manni Liver­pool

Aron Guðmundsson skrifar
Jarrell Quansah í leik með enska landsliðinu
Jarrell Quansah í leik með enska landsliðinu Vísir/Getty

Eng­lands­meistarar Arsenal hafa áhuga á því að fá enska lands­liðs­manninn Jarrel Quansah til liðs við sig frá Bayer Le­verku­sen. Quansah er opinn fyrir því að ganga í raðir Arsenal.

Það er Sky Sports sem greindi fyrst frá þessu núna í morgun en fljótlega á eftir fylgdi David Ornstein hjá The Athletic með tíðindi af áhuga Arsenal á varnarmanninum sem spilaði með Liverpool áður en hann hélt til Bayer Leverkusen. 

Að sögn Ornstein hafa viðræður Arsenal við Bayer Leverkusen um kaup á leikmanninum ekki hafist. Þýska félagið vill ekki selja hinn 23 ára gamla Quansah sem stóð sig vel með liðinu á síðasta tímabili. Quansah sé hins vegar opinn fyrir því að ganga í raðir Arsenal.

Quansah var seldur frá Liverpool til Bayer Leverkusen fyrir um 30 milljónir punda í fyrra og hafði Liverpool forkaupsrétt á Quansah fyrir um 59 milljónir punda en samkvæmt Ornstein er sá réttur útrunninn. 

Quansah getur leyst stöðu miðvarðar og hægri bakvarðar og kom hann við sögu í þremur leikjum með enska landsliðinu á HM í sumar. 

Arsenal FC Liverpool FC

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